Je logické, že před krásnou návštěvou 9000 diváků se Sigma vybičovala k výkonu lépe, než před hrstkou věrných, když přijede méně zvučný soupeř. Přiznejme si to, olomoucký fanoušek nechodí na Sigmu, ale na soupeře. Bohužel je to realita, kdy jsme svými výkony často fanoušky vyháněli z Androva stadionu. I některé kroky vedení, které nebyly dostatečně vysvětleny široké veřejnosti, jakož i všeobecně koncepce klubu a jeho směřování, které jsou pro laika zahalena rouškou tajemství.

Dochází tak ke spoustě spekulací ohledně olomouckého klubu a způsobu jeho fungování, stejně tak neprůhledný je skauting, podpisy smluv s hráči a jejich důvody nejsou mediálně propagovány. Jako by platilo, čím míň se o nás mluví, tím méně bude lidi zajímat, co tady děláme a kam klub vedeme.

Jelikož všichni v klubu jsou zaměstnanci a nikoliv akcionáři, jak tomu bylo v minulosti, tak se hlavně dívá na to, co je teď, nikoliv co bude. Proto se vymyslelo, že béčko postoupí do F:NL a budeme říkat, jak dobrou máme mládež. Ale opak je pravdou. Druhá liga mladíky zabije. Ale to by bylo na širší rozbor.

Proto pojďme zpět k fotbalu a chválit. Sparta neměla šanci. Rvavost Chytila, kvalitní výkon Růska. Vynikající stoperská trojice – tentokrát. A krásná branka Breiteho. Nerad bych někoho opomenul, neboť to byly opravdu od všech skvělé výkony. Teď je jen zopakovat, což nám v minulosti dělalo problémy. Pokud by se to povedlo, tak nemám o čistě fotbalovou budoucnost Sigmy strach.

Chytřejší budeme po play-off prostřední skupiny ligy. Tyto zápasy naznačí, zda byl výkon proti Spartě ojedinělý. Hráči nabrali sebevědomí a je jen na nich, jak se téměř bez stresu popasují s Libercem.

Kvalitou kádru do prostřední skupiny patříme. Na prvních pět týmů jsme neměli, k nim přidejme Hradec, který převedl fantastickou sezonu a naprosto si zaslouží být ve skupině o titul. Umístění hodnotím kladně, i když hra nebyla nic moc.

Na závěr bych si přál, aby se návštěva, která byla na Spartu, opakovala. Atmosféra je jiná a hráči podávají lepší výkony, což by měla být motivace pro oba.

David Kobylík