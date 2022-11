Chytil by dle mě byl v nominaci v každém případě. Díky omluvenkám ze Slavie, Plzně, Sparty a Baníku se na sraz podívají i další naši hráči Zmrzlý, Navrátil a Růsek.

Ve finále vůbec není důležité, za jakých okolností, ale zdali se hráči stanou reprezentanty. Budou to zážitky na celý život a označení „reprezentant“ jim už nikdo nevezme. A není víc než reprezentovat svoji zemi.

To si zřejmě neuvědomili ti, kteří napasovali kolo MOL Cupu do reprezentačního termínu. Naprosto skandální termínová kolize vyvolala chaos v nominaci na tento sraz a znehodnotila pro některé reprezentační utkání a naopak pro některé pohárové osmifinále.

Sigmáci jeli na repre sraz společně vlakem. Chytil bude nabídky řešit po podzimu

Namísto toho, aby trenér Šilhavý mohl po dlouhé době udělat kvalitní nominaci, musel absolvovat blamáž s nominací spojenou. Nemůže vyzkoušet hráče, které by v tomto termínu mohl otestovat a dát jim šanci.

Přiznejme si, že pokud by měl volbu, zřejmě by vybral hráče z elitních týmů (Plzně Sparty a Slavie) okupujících první tři místa v tabulce FORTUNA:LIGY. Místo toho sáhl do Olomouce která je čtvrtá, což mě těší.

Co mě těší více, je kvalitní ofenzivní part, který jsme předvedli v Brně. Výhrou 3:2 jsme potvrdili domácí triumf nad Jabloncem, což se nám letos mockrát nepovedlo.

Čtvrté místo je krásným umístěním a dává nám klid před ligovou přestávkou. Tým si za to zaslouží příjemně strávit blížící se svátky.

Sigma se otřepala z krize. Je povinnost lukrativní nabídku probrat, říká Jílek

Třešničkou by byla ještě pohárová výhra z Liberce, která by nás poslala do čtvrtfinále svazem zavrženého MOL Cupu. Budu držet palce nejen Sigmě, ale i novým reprezentantům z našich modrobílých řad.

David Kobylík