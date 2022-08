Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Chybí nám hlavně kreativita ve středové řadě. Myslím, že Václava Jemelku dokážeme časem v obraně nahradit, ne proto, že by Vašek nebyl jedinečný, ale protože defenzivních hráčů máme dostatek.

Ale co nedokážeme nahradit, je chybějící kreativní záložník ve středové řadě. Otázka je, jestli jej vůbec nahradit chceme, když neustále stavíme do středu pole dva defenzivní hráče bez špetky kreativity, jako jsou Lukáš Greššák a Radim Breite. Breite by tuto obrannou úlohu zvládl sám. Je až zvláštní, že máme na tyto posty v součtu s Janem Sedlákem tři typologicky stejné hráče. Odebírače míčů bez rychlosti, přehledu a nebojím se říct i techniky. Potom se nemůžeme divit, že výstavba naší hry vypadá tak, jak bohužel můžeme vidět poslední týdny.

Za mě Breite ano, ale na pozici štítového hráče a před něj třeba vyzkoušet dravé mládí.

FOTO: Třetí porážka v řadě. Ani poločasové vedení Sigmě na Slovácko nestačilo

Původně jsem byl odpůrcem myšlenky hrát s B-týmem duhou ligu, ale po zhlédnutí utkání v Prostějově musím vzít zpátečku a uznat, že jsem se mýlil.

Mladíci hráli skvělý part s regionálním rivalem. Jiří Spáčil ve středu pole dirigoval hru, před ním v ofenzivní linii dodával kreativitu Patrik Slaměna a rychlost z křídel Matěj Hadaš s Jáchymem Šípem. Byla radost se dívat.

Samozřejmě je nejde hned hodit všechny do ligové sestavy, to už jsme zkusili a nefungovalo to, ale postupně po jednom? Proč ne. Navíc odstavení Spáčila po jeho některých skvělých ligových zápasech mi přišlo velmi necitlivé, obzvláště vzhledem k výše napsanému.

Za mě tedy musíme nutně a rychle najít dirigenta hry, nebo mužstvu najít jiný herní mustr a rozestavení než se dvěma štíty a bez ofenzivního střeďáka.

Nicméně si zde nebo kdekoliv jinde můžeme malovat sestavy a plány, ale nesmíme zapomenout na to zásadní, a tím je nasazení a bojovnost. Pojmy, kterými se dnes ve vyspělých soutěžích ani není třeba zabývat, ale u nás bohužel ano. A obzvláště poslední týdny na Andrově stadionu. Věřím, že se to brzy povede a budou nás čekat lepší výkony a výsledky než minulé týdny.

FOTO: Červená, nedůslednost a laxnost. Prostějov nestačil v derby na béčko Sigmy

Z ostatních výsledků je třeba zmínit krizi Baníku, který podlehl Teplicím, výhru Sparty v Mladé Boleslavi a sedmičku v podání Slavie proti Pardubicím. Plzeň si odložila utkání s Brnem. Jak by se řeklo v podání majitele Brna Bartůňka a přítele jeho dcery Adolfa Šádka: „Taťka vyšel synkovi vstříc.“

David Kobylík

Debutant Trefil: Splněná meta, kterou jsem si vysnil. Pocity mám ale smíšené