Sigma prohrála se Spartou, ale přišlo hodně lidí. Je úspěch, že skončila šestá a vlastně je to i lepší, než kdyby byla pátá či čtvrtá, protože získala domácí zápasy se Spartou a Slavií, což je svátek. Na stadionu bylo v neděli přes devět tisíc lidí.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Sice se neservíroval vůbec dobrý fotbal, ale ta atmosféra to přebila, lidé se bavili a o tom fotbal je. Ne vždy je fotbalistům dáno, aby předvedli nejlepší výkon. Občas se stane, že výkon není a dobrý nebyl ani od Sparty. O to smutnější je, že jsme prohráli. Bylo tomu tak kvůli dvěma okamžikům: lehce puštěné střele Minčeva Macíkem a neodpískaná penalta za ruku Sparty.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Je ale škoda, že Sigma nepřistoupila ke konci sezony s větším nasazením a větší vůlí se porvat o body. Pak by byla šance bojovat o poháry. Takhle má čtyři zápasy, kdy může zkoušet hráče. Béčko se chytilo, vyhrává, takže vidím potenciálně k vyzkoušení skvěle hrajícího Hadaše a další kluky, kterým se momentálně daří. Dal bych je tam a prověřil je ligou. Nejde samozřejmě vyměnit celá sestava, ale jednoho, dva vytáhnout z béčka by byl dobrý krok. Rezerva totiž splnila cíl a má téměř jistou záchranu.

Kromě toho bych ve venkovních utkáních vyzkoušel hru bez Chytila a hledal bych alternativu. Ač hrajeme o body a výsledky, tak pokud budeme vědět, že budeme šestí, tak bych to zkusil bez něj. Ne proto, že bych jej chtěl odstavit, takový ten český model, ale protože potřebujeme jít do zápasů nové sezony s kvalitním hrotovým útočníkem. Nemyslím si, že by Růskovi seděla pozice na hrotu. Lépe se jeví na podhrotu, takže musíme najít jiného útočníka. Bez Chytila bych ale nešel do zápasu se Slavií, které bude svátkem a domácím rozloučením se sezonou.

OBRAZEM: Opět parádní návštěva na Sigmě. Najdete se?

Z ostatních výsledků vyhrála podle očekávání Slavia. Plzeň, které o nic nejde, remizovala se Slováckem a Michalu Bílkovi nebude prodloužena ve Viktorii smlouva. Plzeň se vydá obměnou a omlazením kádru, zrychlením hry a půjde do systému, jakým se hraje v Evropě. Proto se rozhodla vzdát Michala Bílka, který ale odvedl neskutečnou práci a jen díky tomu a lidí okolo klub přežil. Patří mu velké díky.

David Kobylík