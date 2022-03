Za druhé, samozřejmě by měla být vidět nějaká herní tvář mužstva, ale to se v Karviné nezadařilo, stejně tak jako v posledních utkáních. Ale buďme rádi, že máme ligu de facto na příští sezonu jistou.

Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Bohužel je smutné, že jsem klesl až k těmto výrokům. Nejsou hodné tradici a historii Sigmy Olomouc. Jenže za pár posledních let, kdy jsme dokonce dvakrát sestoupili, si říkám, že aspoň něco se podařilo, protože setrvání v nejvyšší soutěži pro náš klub automatické rozhodně není, ba naopak.

Přestupová politika je mizerná. Nejprve nebyly peníze na přestupy a příchody dražších hráčů, tak jsme se trefovali do rádoby levných volných hráčů. Levných nemyslím jejích výplatnicí, ale přestupní částkou.

Poté, když se našly peníze, tak jsme se, při vší úctě k novým hráčům, moc netrefili. To platí také pro nejdražší posilu Antonína Rúska, která velmi zaostává za očekáváním nejen klubu, ale hlavně fanoušků a veřejnosti. Čas na hájení už vypršel a jeho výkony jdou více dolů než nahoru.

Potřebujeme, aby tento vývoj zlomil a to co nejdříve. Naprosto jej zastiňuje navrátilec z hostování v Pardubicích Mojmír Chytil. A zaslouženě! Pracovitý kluk, kterému moc fandím, neboť by se pro tým na hřišti rozkrájel.

To Honza Navrátil snad vítězným gólem naznačil šanci na zlepšení produktivity a budu doufat, že to nebude pouhý výkřik do tmy. Navrátil pracuje pro tým, maká, to bez debat, ale jeho úkoly ofenzivního křídla jsou prostě a jednoduše plnit kolonky gólů a asistencí. A přidat se musí také další olomoučtí spoluhráči.

Do čela tabulky se vyhoupla Plzeň se svým častým antifotbalem. Je úžasné, kolik mají bodů v porovnání s počtem kvalitních výkonů. Neuvěřitelné!

Naopak Slavia padla na hřišti Liberce, kde na velmi těžkém terénu nebyla schopna proti oslabenému soupeři zopakovat pohárový výkon ze čtvrtečního zápasu proti Linci.

Sparta po výkonu kopírujícím poslední duely šťastně porazila Pardubice, které pomalu míří do baráže o udržení v lize.

Na hraně je taktéž letos slabý Jablonec. Naopak ve výborných výkonech pokračuje Hradec Králové. Radost se koukat.

Tak zase za týden.

David Kobylík