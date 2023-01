Hned první kolo velmi napovědělo o titulových šancích tří hlavních kandidátů. Vše načal chladným výkonem proti Hradeckým votrokům lídr z Plzně. Kvalitně posílený a vytuněný kádr začal dobře, šel do vedení, ale Hradec je nebezpečný soupeř a utkání dokázal otočit. Tým kouče Koubka opět precizním taktickým kolektivním výkonem dokázal překvapit a dal tím obrovskou šanci pražským „S“ na zkorigování bodového manka, potažmo jeho překonání v podobě posunu Slavie na vedoucí příčku.

Ta doma ladně přehrála Jablonec a ukázala se ve skvělém světle. Dominovala hlavně po půli, kdy šíří a kvalitou celého kádru Jablonec přejela. Vyčníval navrátilec van Buren.

To Sparta předvedla až žalostný výkon v Olomouci. Příslib ze zimní přípravy, že je nachystaná vložit se do boje o ligový primát, zůstal někde ve Španělsku na soustředění. Již letitý a klasický bezduchý projev Sparty se znovu připomněl. Jestliže motivace sparťanů byla posílena selháním Plzně, o to větší muselo být zklamání po utkání.

To Sigma potvrdila, že se jí proti Spartě daří a ačkoliv brzy prohrávala, dokázala se gólem do šatny vrátit do duelu a vytvořit si i zajímavé situace, které mohly vést k vedení. Velmi aktivní a nejlepší hráč Sigmy byl Růsek.

Po dlouhém spánku to vypadá, že by jaro mohlo patřit také jemu a nejen opět výbornému Chytilovi. Při jeho předpokládaném odchodu by bylo příhodné, aby Růsek převzal jeho roli, i když je typologicky odlišným hráčem.

Premiéru ve Zlíně si odbyl Pavel Vrba. Hlavně Rakovanovi v bráně může děkovat, že nebyla neúspěšná. Baník byl lepší, měl šance, žal bez gólového efektu.

Podzimní výkonost potvrdila Bohemka a soubor trenéra Veselého, jehož rukopis je znát na hře klokanů, míří nahoru a atakuje skupinu o titul. V ligovém suterénu nacházející se Pardubice zabraly v Liberci a předvedenou hrou v druhé půli naznačily, že se nevzdají ligové příslušnosti zadarmo. O tom svědčí i aktivita na trhu a získání gólmana Nity. Úvodní kolo i přes mizivou kvalitu dokázalo, že je o co hrát na obou pólech tabulky a čeká nás zajímavé jaro.

