Jsem přesvědčený, že takovýto hráč má potenciál přestupu do většího klubu a dalšího progresu. Je paradoxní, že za obrovský vzestup výkonnosti Mojmíra vděčíme dnes v tabulce posledním Pardubicím.

Když mu trenér Jílek před časem přestal věřit a odsunul jej na druhou kolej, tak odešel hostovat do města perníků a zde dostal dostatečný prostor a důvěru v jeho kvality. Se sebevědomím se vrátil do kádru Sigmy, hned se v něm prosadil a momentálně je z něj jednoznačně jednička našeho útoku a velký tahoun.

Jeho styl je pro soupeře velmi nepříjemný a bolestivý. Zároveň se rozstřílel a objevil se na radaru předních týmů u nás.

Nebude trvat dlouho a budeme kasírovat tučné odstupné. Já mu to moc přeji stejně jako všichni fandové Sigmy.

Bohužel s Viktorkou jsme po dobrém výkonu prohráli a zůstává také trochu pachuť, neboť rozhodcovský metr neukazoval na obě strany stejně. To Slavii bylo absolutně jedno, jak bude rozhodovat sudí v jejich utkání, neboť naprosto přejela České Budějovice. Slavia má po osmi odehraných kolech FORTUNA:LIGY dvakrát tolik branek co druhý nejlepší útok soutěže. Tato obrovská dominance nicméně v tuto chvíli nic neznamená, neboť Plzeň vyhrává, jak již známo, pouze o gól, ale bohatě to stačí na to, aby sekundovala Slavii v čele tabulky.

Sparta si o čele tabulky může nechat jen zdát a už po pár kolech je jasné, že letos titul atakovat nebude. Před sezonou pro mě byla velkým favoritem i z toho důvodu, že rychle vypadla z evropských pohárů a její soupeře naopak pohárová Evropa čeká.

Sparta měla být více koncentrovaná na domácí soutěž a po letech opět zakusít chuť mistrovského opojení. Jenže tento sen úplně rozcupovala na kousky posledními čtyřmi remízami s týmy ze středu či spodku tabulky.

Je opravdu obrovská ostuda Sparty, co předvádí už roky, a myslím si, že konečně by se mělo prstem ukázat na pravé viníky. A ti často nejsou na hřišti, ale pod střechou letenského stadionu v ložích a kancelářích.

Baník smetl tragické Pardubice, které letos od sestupu zachrání leda zázrak. A na závěr nepřestává překvapovat Brno, které je blízko čelu ligové tabulky.

