Ani to však Hanákům v první půli příliš nepomohlo. Diváci celkově sledovali pětačtyřicetiminutovku, ve které si ani jeden z týmů vážnější šance nevytvářel.

Po čtrnácti minutách pálil zpoza vápna Vašulín, Beneš jeho střelu mírně tečoval vedle, ale nakonec se nekonal ani roh, protože sudí kontakt míče s hostujícím stoperem neviděl.

Olomouc se těžko dostávala do nebezpečných situací. Dlouho se jí kvůli nepřesnostem nedařilo přejít do finální třetiny hřiště. Až ve 27. minutě vybojovali Sláma s Chytilem roh. A po něm přišla obrovská příležitost.

Po centru Zorvana hlavičkoval na zadní tyči Antonín Růsek, jeho pokus ale skončil bohužel pro Hanáky pouze na spojnici břevna a tyčky a olomoucký útočník tak nevyužil špatného vyběhnutí brankáře Reichla, který na vysoký míč nedosáhl a byl mimo bránu.

„Měl jsem z toho dát gól, víc to klopit. Bohužel to skončilo nad bránou,“ smutnil autor.

Po půl hodině hry se dostali Hanáci ke kombinaci okolo pokutového území Votroků, ale po finální přihrávce Breiteho do malého vápna se hostům nepovedlo zakončit.

Oslabení

Jenže ve 42. minutě přišla velká nepříjemnost pro Sigmu. Lukáš Vraštil šel do souboje s nohou nahoře a podrážkou napřed trefil Filipa Kubalu přímo do kolene a hlavní rozhodčí Zbyněk Proske nekompromisně tasil červenou kartu a Olomouc šla do deseti.

Po přestávce reagovali hosté přechodem na hru se dvěma stopery a celkově se hrálo ve větším tempu.

Ve 49. minutě zachránil Hanáky před inkasovanou brankou Poulolo. Ryneš poslal z levé strany nebezpečný centr a na zadní tyči už se chystal k zakončení hlavou Vašulín, ale právě stoper z Martiniku těsně před ním odvrátil míč na roh.

Hradec Králové v 53. minutě přesilovku využil. Adam Vlkanova se dostal k míči na levé straně, šel s ním do vápna a dvakrát zaseknul Radima Breiteho, ale místo střely následně volil přihrávku přes celé vápno na volného Petra Kodeše, který měl před sebou z většiny prázdnou bránu a z pár metrů se nemýlil, díky čemuž mohl slavit premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

„Nikdo od něj góly nečeká, obvykle netrefuje ani bránu,“ smál se po utkání Vlkanova.

„Je to hodně kruté pro nás. Kdyby nebylo vyloučení, tak tady vyhrajeme, o tom jsem přesvědčený. Ve druhém dějství jsme odehráli jeden z nejlepších poločasů v této sezoně.V momentě, kdy nemáme co ztratit to z nás spadne, hlavy jsou uvolněné a dokážeme kombinovat i v deseti,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Po další přihrávce Vlkanovy tentokrát pálil skrytou střelou přes Poulola zpoza vápna Kubala, ale Trefil se dokázal dostat na zem a střelu vyrazit.

První náznak šance ve druhé půli měli Olomoučtí po úniku Růska na pravé straně, ale jeho přetažený centr napálil Sláma pouze na tribunu do vyšších řad. O pár minut později Růsek pálil z hranice vápna, ale Reichl byl pozorný.

Vlkanova nadále chystal svým spoluhráčům příležitosti. Jeho střílený centr tentokrát z pravé strany na přední tyči Vašulín ve skluzu netrefil, následně na zadní přestřelil Ryneš odkrytou bránu. Důležitým se zdál dotek brankáře Trefila, díky kterému měl domácí hráč ztíženou pozici.

V 65. minutě Vlkanova opět centroval, Kodeš ale druhý gól nepřidal.

Obrovskou šanci na vyrovnání měl v 76. minutě Antonín Růsek. Jakub Matoušek unikl po pravé straně a chystal míč pro Růska, jenže těsně před ním tečoval na malém vápně přihrávku brankář Reichl a od útočníka Sigmy se míč odrazil těsně vedle.

„Uklízel bych to do prázdné, ale gólman mi to odrazil do kotníku a šouralo se to kolem tyče,“ popsal Růsek.

Sigma se snažila o vyrovnání, ale to se jí nedařilo. Čtyři minuty před koncem navíc mohla prohrávat 0:2. Jenže Erik Prekop sice překonal Trefila, ale nepohlídal si své postavení a byl mu odpískán ofsajd.

„V bojovnosti nebyl tentokrát žádný problém, za to budu hráče chválit. Zase nás zradila koncovka - předfinále, finále. Myslím, že jsme ukázali charakter a pokud budeme pokračovat, tak to přijde,“ dodal Jílek.

„Náš výkon nebyl optimální, bylo to ubojované. Olomouc hrála velice dobře a napadala nás. Trošku nás svazovalo, že prohrála třikrát po sobě, protože jsme si uvědomovali, že čtyřikrát za sebou se prohrává málo,“ přidal svůj pohled kouč Hradce Králové Miroslav Koubek.

Olomouc tak z posledních čtyř zápasů nemá ani bod, navíc se prosadila pouze jednou, a to z penalty. Po pěti odehraných kolech tak má na kontě pouze tři body a je společně s Pardubicemi, Zlínem a Jabloncem nejhorším týmem ligy. Už ve středu pak Sigmu čeká domácí duel s Libercem, který patří s deseti body k tomu nejlepšímu v ročníku.

„Vyrovnání jsme si možná i zasloužili, ale dostali jsme se do toho sami zbytečnou červenou. Už nebude moc nad čím přemýšlet, budeme chtít vyhrát a i potom do Pardubic pojedeme pro tři body, protože nám chybí a musíme je někde nahrát,“ zakončil Růsek.

FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 53. Kodeš.

Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš. ŽK: Klíma, Smrž, Ryneš, Čech - Poulolo, Zorvan. ČK: 42. Vraštil (OLO). Diváci:

H. Králové: Reichl - Klíma, Čech, Smrž - Ryneš, Kodeš, Rada, Kučera (63. Gabriel) - Vlkanova (90. Dvořák), Vašulín, Kubala (75. Prekop). Trenér: Miroslav Koubek.

Sigma: Trefil - Poulolo, Vraštil, Beneš (69. Vodháněl) - Chvátal, Breite (78. Navrátil), Spáčil (69. Greššák), Zorvan, Sláma (78. Zmrzlý) - Růsek, Chytil (58. Matoušek). Trenér: Václav Jílek.