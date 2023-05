Další špatný první poločas mají za sebou fotbalisté Sigmy. Další velkou chybu předvedl brankář Matúš Macík. Hanáci ale tentokrát dokázali ztrátu smazat. V Jablonci remizovali 2:2, ale trenér Václav Jílek jenom kroutil hlavou nad první půli a chybou brankáře.

FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 2:2, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

První poločas vám opět nevyšel, co se stalo?

Vůbec nevím, jestli ho mám hodnotit, protože tam moc na hodnocení není. Pokud po předchozím zápase s Teplicemi, který pro nás byl varováním, vstoupíte do utkání úplně stejným způsobem, tak si říkáte, jestli je to normální. Občas si říkáme, že to je na Chocholouška. Ještě to vyústí chybou Matúše Macíka, kdy nikdo nečekal, že by tam ta přihrávka mohla jít a následně branka… Ta hodně ovlivnila utkání. Předtím to nebylo špatné, šlo o bojovné utkání. Oba týmy si byly po předchozích neúspěších vědomy, o co hrají a hrálo se bez šancí. Tahle chyba s námi ale zatřásla. Ztratili jsme odvahu, přesnost a kvalitu, čehož soupeř využil druhou brankou. I přes dvě střídání se takhle poločas dohrál.

Jak vůbec takový vstup do utkání jako trenér prožíváte?

Říkáte si, jestli jste vůbec na hřišti a jestli vedete to mužstvo, které jste na zápas chystal. Jsou to velké věci. Může se vám to stát jednou v sezoně, ale my jsme vypadli z role ve druhém poločase ve Zlíně, potom vzápětí první půle s Teplicemi a teď znovu s Jabloncem. Je to pro nás věc k zamyšlení a vyvodit z toho závěr v rámci přípravy, jestli něco nezměnit, jestli hráče méně nebo více úkolovat. Ale nakonec si to musí odehrát oni a přijít s mentálním rozpoložení, tam už jim těžko můžeme pomoct. Základní otázka je, abychom na poslední utkání základní části mužstvo nachystali a odehráli jej v nárocích celých devadesát minut.

Co jste změnili ve druhém poločase?

Přestávka byla zásadní. Změnili jsme rozestavení, přešli jsme na dva útočníky, chtěli jsme to zjednodušit, neprotahovat přechodovou fázi a hrát za obranu. Byli jsme si vědomi, že stopeři v tom nejsou úplně silní. Přesunuli jsme nahoru Zifčáka a vyplatilo se. Sice těch brankových situací nebylo tolik, ale Jablonec chtěl už jenom bránit. Někdy to tak bývá. Zásadní byla kontaktní branka. Závěr jsme hráli vabank, poslali jsme nahoru všechno, co jsme měli - Beneše, Vaněčka. Za druhý poločas a pasivitu Jablonce šlo o zasloužené vyrovnání a pro nás v kontextu tabulky důležitý bod. Nejsem spokojený s celým utkáním, jsme spokojeni, jak mužstvo zareagovalo ve druhém poločase a s bodovým ziskem.

Věřil jste až do konce, že je možnost vyrovnat?

Musíte věřit, kdybych byl spokojený se stavem 1:2, tak nejsem úplně týmový hráč. Jablonec měl šanci dohrát zápas na rohovém praporku, dobře hru kouskoval. Věděli jsme, že bude maximálně jedna, dvě šance. Je to asi tím, že jsme si za tím šli vůlí, charakterem v závěru a štěstěna se k nám obrátila. Na dobrém místě byl i střelec. Beneš ukázal už poněkolikáté v sezoně, že se v tom umí orientovat.

Další chybu udělal brankář Macík, nemůže ho to poznamenat?

Nemyslím si to. Může ho to poznamenat tak, že na to budeme trenérsky reagovat změnou na postu. Je to složité, nemám moc rád kritiku gólmanů, každá chybička je vidět a pokud dojde ke gólu, tak jsou fatální. Není to jen o Matúšovi, v průběhu jara máme několik zápasů, kdy z minimum střel, nebo ze střel, které bychom měli pokrýt, padají branky, takže nám to pokračuje. Jeho to nepoloží, ale my tuhle situaci musíme řešit dál a uvidíme, co z toho vzejde do dalších zápasů.

Děkoval v kabině spoluhráčům za remízu?

Máca ukázal zpětnou vazbu po minulém zápase, tím si řekl o to, že si zaslouží další šanci, mluvili jsme spolu i před zápasem, jak bychom jej měli vést, s jakou mírou jistoty a ne rizika, abychom si vybudovali sebevědomí, protože tady nejsou jednoduchá utkání. Nepovedlo se.