Zdroj: SK Sigma Olomouc

„Momentálně je lepší nálada než předešlé týdny, kdy se nám výsledkově nedařilo. Říká se, že prohra by se měla rychle zamést a hodit za hlavu, ale člověka to trápí a přemýšlí co mohl udělat lépe,“ prozradil Beneš.

Ten si během dlouholeté kariéry vyzkoušel více angažmá. V mládeži prošel Spartou, následně dospělý fotbal okusil v týmu Kladna, odkud se přesunul do Jablonce. Na Severu Čech si vykopal první a jediné zahraniční angažmá v Maďarsku, kde vystřídal týmy Vasas a Haladás a poté se vrátil do Česka do Sigmy Olomouc.

Štace ale mohly být jiné. „Lehký kontakt tam byl s Herthou či tureckou Kasimpasou a mluvilo se o Spartě. Když jsem šel do Maďarska, tak jsem neprošel prohlídkou, protože tam neměli povoleno hrát s jednou ledvinou. V tom se zranil Hubňa (Roman Hubník) v Plzni a měl jsem ho nahradit, ale kluby se nedomluvily, nakonec si mě nechali v Maďarsku, kde jsem musel podepsat nějaký papír, že hraji na vlastní nebezpečí,“ popisoval Beneš, kterému v šatně přezdívají kvůli vousům rumcajs.

„Maty (Jakub Matoušek) mi dokonce říkal, že to vypadá, jak hnízdo pro ptáčky,“ smál se Beneš.

Ten ještě prozradil, kdo v kabině stráví nejdéle času před zrcadlem. „Když jsem měl delší vlasy, tak jsem to byl asi i já. Teď ale a Kuba Trefil a Ondra Zmrzlý,“ uzavřel Vít Beneš.