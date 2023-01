„Mojmír by měl zahájit přípravu s námi. Normálně bych jej v šatně přivítal, ale trápí jej menší viróza. Pro mě se od konce podzimu nic nezměnilo, pořád s ním počítám, ale vše je v kompetenci vedení, jak se kluby mezi sebou dohodnou. My jsme si k tomu něco řekli, víme, co pro nás znamená, ale nemůžu hodnotit ekonomiku,“ komentoval situaci okolo útočníka trenér Václav Jílek.

Sigma samozřejmě hledá za svého nejlepšího střelce ročníku náhradu. „Je to ale poměrně výrazný problém. Pokud se podíváte na české týmy, tak u útočníků, o které bychom měli zájem, se musíte dívat na finanční a smluvní hledisko, na které se musíte dostat a zároveň na naše nároky. Není moc těch, kteří by alternaci za Mojmíra splnili,“ prozradil Jílek.

Radost mu může pak dělat návrat Denise Ventúry, který drtivou většinu podzimu promarodil. Na tréninku se objevil také Filip Zorvan, který je po operaci.

„U Denise to vypadá nejlépe. Má za sebou individuální plán a neměl žádný problém. U Filipa to také vypadá dobře, ale má ještě nějaká střelecká omezení, ale v rozmezí týdne až dvou by měl být připravený,“ přiblížil kouč.

„U Lukáše Greššáka to byla otázka dostat se do provozu po svalovém zranění, ale je to hráč, který už má něco za sebou, takže je to pozvolnější. Náš prioritní úkol bude dostat hráče po zdravotních problémech do takové úrovně, aby byli schopni se začlenit zpět do základní sestavy nebo ji minimálně atakovat,“ dodal k navrátilcům.

Zdroj: Michal Muzikant

Naopak mimo je Juraj Chvátal, který podstoupil operaci ramene a na návrat si musí stále počkat také brankář Matúš Macík.

„Jurajovi to bude trvat, teď musí rehabilitovat. U Matúše jsem rád, že přišlo zlepšení nohy, ale zatím to není ve stavu, že by mohl jít do plného tréninku,“ vypočítával Jílek.

Vzhledem ke zranění Chvátala se tak nabízí otázka, zda Sigma bude hledat pravého beka či dostane šanci například Filip Slavíček.

„Obě varianty jsou správné. Díváme se po alternaci v rámci našich možností, ale samozřejmě musíme pracovat s kluky, které tady máme v tuhle chvíli,“ řekl trenér.

Jedinou novou tváří tak je prozatím Jan Fortelný. Střední záložník dorazil na hostování bez opce ze Sparty a už v pondělí se zapojil do tréninku s Hanáky.

„Potřebovali jsme hráče, který je schopen ve středu hřiště suplovat více pozic. S Honzou jsme spolupracovali ve Spartě, znám jej a věřím, že nám může vytvořit konkurenci a na jaře pomoci,“ doufá Jílek.

V nejbližších dnech čeká olomoucké fotbalisty náročnější program, v němž odehrají sobotní duel proti Zlínu a 11. ledna zamíří na soustředění do Turecka, které „vyměnila“ za Maltu.

„My jsme to úplně nevyměnili. Malta se pro nás uzavřela, protože jsme nebyli pozváni, hledali jsme alternativu a Turecko je plnohodnotná náhrada, dlouho se tam jezdilo i před Maltou, takže věřím, že tam najdeme ideální podmínky pro trénování. Do odjezdu to bude založeno na kondici, potom už se budeme věnovat herním stránkám,“ nastínil kouč.

Zimní příprava je tentokrát kratší než obvykle. „Sám jsem zvědav, jaké to bude. Je to nová věc, ale z mého pohledu to není problém. Myslím, že nikdo neměl rád roztahané sedmitýdenní přípravy, které lezou hráčům krkem. Stejně to potom všichni budou hodnotit podle toho, jak uspějete v prvních kolech,“ myslí si Václav Jílek.

A pro Sigmu nepůjde o nic jednoduchého. První ostrý zápas ji čeká na domácím stadionu 28. ledna proti favoritovi z Letné a asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák už po pár minutách úvodního tréninku své svěřence při přihrávkovém cvičení burcoval: „Za měsíc je po Spartě!“