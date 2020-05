„Nebyl to dnes od nás dobrý zápas. Vedli jsme 1:0, místo, abychom to udrželi do poločasu a uklidnili, protože do té doby jsme byli hodně nervozní, nabídneme soupeři šanci a necháme ho vyrovnat, zlobil se olomoucký trenér.

„Do druhého poločasu nastoupíme nekoncentrovaně, dostaneme gól a pak už to byla z naší strany křeč a nebyli jsme se schopní do zhuštěné obrany prosadit,“ dodal.

Sigma i přes nevýrazný výkon vedla od 38. minuty. Mladík Chytil připomněl začátek jara, kdy mu to náramně ladilo se střelcem Julišem. Patou mu přistrčil míč a host ze Sparty se trefil za Sigmu v lize už popáté v pěti zápasech.

Do půle ale srovnal Antwi povedenou ranou z voleje a na začátku druhého poločasu zakončil rychlý brejk mazáckou kličkou brankáři talentovaný forvard Polidar.

Chyby se kupily

Místo abychom dohráli poločas na jistotu, tak Víťa Beneš prostrkává nesmyslně míč do středu hřiště, soupeř to vypíchl a už to bylo. Pak už se chyby kupily. Měl posunout míč doprava, kde byl volný Sladký a celá ta situace by nenastala,“ mrzelo Látala.

„Vyhodnotíme si to a uvidíme, ale nějaké změny v sestavě ale určitě přijdou,“ avizoval kouč.

„Vepřek má žluté karty, ale taky vidíme, že to, co nám šlapalo v prvních třech zápasech na jaře, nám teď nefunguje. Například Mojmír Chytil, který měl vynikající formu. Už na Slovácku to kulhalo. Dnes jsme sestavě dali ještě šanci, ale nevyšlo to,“ řekl Látal.

Obětavá Příbram

Příbram ho nijak významně nepřekvapila. „Byla taková, jak jsme očekávali - obětavá, důrazná. Dokud cítili šanci, tak její hráči běhali a dřeli. Bylo to takové, jak jsme čekali, ale nebyli jsme se s tím schopní vyrovnat,“ štvalo olomouckého kouče.

Jeho protějšku Pavlu Horváthovi tak zatím premiérové angažmá v první lize vychází na výbornou. S Baníkem uhrála Příbram první bod, v Olomouci první výhru venku. Až do zápasu na Hané Příbramští všech dvanáct venkovních zápasů prohráli a dali jen tři branky.

„Mužstvo jsem předtím, než jsme přišel, nijak zvlášť neznal a ani teď ho ještě plně neznám. Na kluky jsem apeloval na jejich zodpovědnost vůči klubu, za který hrají. Aby byli schopní obětovat svou bolest a ta je dovede k vítězstvím,“ řekl Horváth.

„Dneska pravděpodobně zvítězila bojovnost nad fotbalovostí. Je to pro nás takový první větší krok v boji o záchranu a vytvořili jsme tlak na týmy před námi,“ pochvaloval si. Jeho tým dokonce minimálně do neděle poskočil o skóre před Opavu a už není poslední.

Sigma pod tlakem

Pod tlak se dostala i Sigma. Jedenáctí Bohemians jsou jen o tři body zpět a mají odehráno o zápas méně. Účast ve skupině o Evropu je znovu v ohrožení, naopak straší možnost sešupu do skupiny o záchranu.

„Samozřejmě, že je to problém. Chtěli jsme doma získat tři body. V této sezoně to ale není poprvé, co jsme takový rozhodující zápas, který by nám dal klid, nezvládli,“ uvědomoval si Látal.

„Bylo to s Bohemkou, doma s Budějovicemi. Takových zápasů bylo iks. Bohužel si s nimi nejsme schopní poradit, abychom se mohli posunout na nějakou vyšší příčku,“ krčil rameny.

Po nadějném rozjezdu jara tak jeho ekipu čekají nepříjemnosti. Koronavirová pauza evidentně vzala Sigmě vítr z plachet.

„Nebudu se na to vymlouvat. Máme čtyři zápasy, abychom mužstvo zvedli a udrželi se v té skupině, kde jsme. Plus samozřejmě MOL Cup. Je pravda, že některé výkony nejsou dobré, někteří hráči upustili. Je ale na nás na trenérech, abychom mužstvo připravili,“ dodal.