Oba celky vstoupily do utkání opatrně, první vážnější šance přišla až po čtvrt hodině hry, ale Daněk nezakončil a po následném závaru neměla dostatečnou razanci ani hlavička Růska. Naopak Zlín mohl jít hned z protiútoku do přečíslení pět na dva, ale celý přechod do ofenzivy jeho hráči zbrzdili a následně dobře zakročil Hubník.

O tři minuty později měl tisíciprocentní příležitost Růsek, když Daněk potáhl míč a i přesto, že byl faulován, jej dostal uličkou právě na olomouckého útočníka, ten tváří v tvář Rakovanovi ale poslal míč těsně vedle.

„Je moje strašná chyba, že jsem to netrefil,“ kál se Růsek.

Rozhodla naše impotence. Moje neproměněná šance? Obrovská chyba, ví Růsek

Tahle příležitost jakoby probudila hlavní tribunu, která se odhodlala ke krátkému povzbuzování a domácí hráči byli lepším celkem. Ale Václav Jílek i jeho svěřenci svírali pouze hlavu v dlaních, protože Sigma nadále zahazovala nemožné.

Ve 23. minutě nejprve z dobré pozice dlouho vyčkával se střelou Zmrzlý, ale jeho zblokovaný pokus se dostal k Růskovi, jehož ráno ztečovali zlínští zpět k levému bekovi. Ten měl před sebou už jen bránícího hráče na brankové lajně, ale právě ho napálil vší silou do hrudi. Aby toho nebylo málo tak ještě dostal možnost Růsek, který trefil naopak brankáře Rakovana.

Ani tak Olomouc fotbalového Boha pravděpodobně neurazili, protože se gólu přeci jen dočkali. Ve 25. minutě rozehrála Sigma ro na krátko a centr Spáčila z rohu vápna našel na zadní tyči Růska, který rybičkou rozvlnil síť a vykoupil se za předešlé neproměněné šance.

Zlín mohl vyrovnat stejnou mincí. Z malého vápna hlavičkoval po rohovém kopu Vraštil, ale těsně minul. Fastav se dostal více do hry a ve 38. minutě Poznar na dobrý centr Reitera ve skluzu nedosáhl.

Poslední slovo před přestávkou ale měli domácí. Do dvougólového vedení je mohl poslat Spáčil, ale jeho hlavičku po dalším povedeném rohu vytáhl Rakovan nad.

„Měli jsme v první půli dostatek šancí, abychom utkání rozhodli,“ věděl Jílek.

Ve druhé půli nepotrestal Zlín špatnou rozehrávku Greššáka, protože Poznar finální přihrávku při situaci tři na tři poslal mimo dosah spoluhráčů.

V 53. minutě přišla po standarce nenápadná hlavička Hubníka, která nakonec zapadla na horní síť. O chvíli později dobře potáhl míč po straně Růsek, našel Zahradníčka na zadní tyči, ale jeho pokus z voleje Rakovan vyrazil.

V 59. minutě se tečovaný centr Zahradníčka dostal k Breitemu, který nabíhal z druhé vlny, jeho technická střela po zemi trefila tyč. Rakovan už šel na druhou stranu a byl by proti pokusu bezmocný.

V 63. minutě ale přišla pro Sigmu už v tak mrazivém počasí studená sprcha. Po centru Čanturišviliho hlavičkoval přes Zmrzlého Fantiš a vyrovnal na 1:1.

„Jsem přesvědčený, že Ondra Zmrzlý nebyl koncentrovaný na souboj, ale na své zraněné rameno, na které si neustále v utkání sahal,“ nechápal Jílek, který Zmrzlého následně vystřídal.

„Byla to naše první pořádná střela,“ uznal hostující kouč Jan Jelínek.

Po inkasované brance Sigma vypadla z tempa a už se do žádné velké příležitosti nedostala.

„Začali jsme být nebezpečnější a přišlo mi, že Sigmě docházely síly,“ dodal Jelínek.„Neměl jsem pocit, že bychom na tom byli kondičně hůře. Spíše rozhodla mentalita a hlava, když dostanete takový gól,“ oponoval Jílek.

V 84. minutě mohl Zlín zápas otočit, Hlinkův pokus přes zeď ale Stejskal vyrazil.

Poslední náznak šance měl minutu před koncem Matoušek, zlínští odvrátili centr Chvátala a Matoušek odražený míč vypálil zpoza vápna vedle.

Po remíze 1:1 tak Sigma přezimuje na desátém místě s náskokem tři body právě na Zlín a ztrátou čtyř bodů na šestou Mladou Boleslav, jenž drží poslední příčku zajišťující skupinu o titul.

„Bod je v naší situaci málo. Ani výkon nebyl podle představ. Bylo tam hodně nepřesností a máklo kvality,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Fastav Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 25. Růsek - 63. Fantiš.

Rozhodčí: Orel – Kříž, Váňa. ŽK: Procházka. Diváci: 1000

Sigma: Stejskal – Chvátal, Vepřek, R. Hubník, Zmrzlý (69. Beneš) – Spáčil, Greššák, Breite, Zahradníček (69. Matoušek) – Daněk (80. Uriča) – Růsek. Trenér: Václav Jílek.

Zlín: Rakovan – Fantiš, Simerský, Vraštil, Procházka – Conde, Hlinka (90+2. Kolář) – Čanturišvili (90. Nečas), Tkáč (81. Fillo), Reiter (81. Matějov) – Poznar. Trenér: Jan Jelínek.