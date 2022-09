Hned po jednom tréninku šel do základní sestavy. „Trenér se mě den před zápasem ptal, jestli jsem připravený a jak jsem měl rozložený tréninkový plán. Že by mě chtěl hodit rovnou do vody. Říkal jsem, že není na co čekat, že jsem připravený. Cítil jsem i v utkání, že jsem na tom dobře fyzicky,“ popsal zadák.

A postavil se po boku Florenta Poulola z Martiniku. Problém v komunikaci ale nikterak velký nebyl. „Dorozumívali jsme se takovým mixem češtiny a angličtiny. Základní slovíčka určitě umí, křičel na mě pozor a tak,“ popisoval. „Určitě byl risk nasadit je hned vedle sebe, ale problémy v komunikaci jsem nevnímal,“ přidal se trenér Václav Jílek.

Nulu ale Sigma neudržela a připsala si pouze bod za remízu 1:1. „Měli jsme víc vytěžit z první půle, kdy jsme dali jen jeden gól, trefili tyčku a břevno. Dohrávalo by se to lépe. Ve druhé půli na nás Liberec prvních patnáct minut nalezl. My jsme se nedostali z vápna, neuhrávali míče nahoře ani jsme netrefovali naše hráče, z čehož pramenil vyrovnávací gól,“ hodnotila čerstvá posila.

Sigma tak neukončila čekání na výhru, které se protáhlo už na pět zápasů, ale ukončila alespoň sérii čtyř porážek. Jaké to pro nového člena týmu bylo, přijít do celku, kterému to nelepí?

„V úterý jsem byl na prvním tréninku a viděl jsem, že kluci jsou živí a chce to jen víc klidu na míči. Když soupeř dostal červenou, tak kdybychom byli klidnější, tak jsme z toho mohli vytěžit víc. Kluci na mě působí dobře a přijali mě, pokud takhle budeme pokračovat, tak to bude fajn,“ věří Pokorný.

V minulé sezoně navíc proti Sigmě vystřihl ještě v dresu Baníku nádherné nůžky, kterými zařídil tři body za výhru 1:0. A hned se stal terčem vtípků. „Když jsem přišel do kabiny, tak mi Mojmír Chytil říkal, že je můžu zopakovat,“ usmál se Pokorný.

V ostravském klubu strávil šest let. „Byly to krásné roky. Udělal jsem si tam fajn přátele a vytvořil si pozici, že jsem byl služebně nejstarší. Ostrava je krásné město a fanoušci jsou nároční. Pro fotbalistu je to dobré místo, když se daří. Když se nedaří, je to už horší,“ popsal.

V Olomouci podepsal smlouvu na tři roky, ale ve hře bylo údajně také hostování s opcí. „Jsem ale rád, že se to domluvilo takhle a mám čas na práci. Kdyby šlo o hostování, tak kdyby se mi třeba nedařilo, tak by klub mohl přemýšlet, že by mě nevykoupil a nějakým způsobem by mě odstřihl. Ale to jsou jen domněnky,“ uzavřel Pokorný.

