V létě bude na roztrhání: česká reprezentace se objeví doslova u jeho prahu. Působí v klubu z města Paisley, což je jakési předměstí Glasgow.

Euro se uskuteční na stadionu Hampden Park. Na co se mají hráči a fanoušci těšit?

Já tam byl jen jako fanoušek, ale i tak můžu říct, že to byl úžasný zážitek. Stadion je zvláštní, zapuštěný do země, má atletickou dráhu… Ale pokud na turnaj přijdou Skotové, a fanoušci určitě ano, tak je o atmosféru postaráno.

Už jste přemýšlel, jestli se půjdete podívat na tribunu i vy osobně?

Hned po losu jsme o tom vedli s manželkou debatu. Do toho píšou přátelé, jak to bude. Upřímně, ještě nevím.

Chápu, budete mít po dlouhé sezoně, dovolená je lákadlo.

Ono je to hodně dáno tím, že jsme si pořídili pejska. Do letadla nám ho kvůli zdejším předpisům nepustí, takže se domů dostaneme jen v létě, kdy jedeme autem. Možná to Euro vyřešíme tak, že na otočku poletíme z Česka do Skotska.

Češi ještě neznají třetího soka ve skupině. Může jím být i Skotsko, které hraje baráž. Jak to vidíte?

Mohli by uspět a budu jim držet palce. Šel jsem se podívat na jejich zápas s Belgií, to vysoko prohráli. Ale jinak jde skotský fotbal nahoru, což platí také o reprezentaci. Řada hráčů působí v Anglii, někteří mají zkušenosti z Premier League…

Pojďme k fotbalovým podmínkám. Jaká jsou ve Skotsku hřiště?

Skvělá. Myslím, že tohle opravdu nebude problém.

Vážně? Říkal jsem si, že ve Skotsku prší až moc…

A díky tomu tady jsou parádní zelené trávníky. Vezměte si, že se tu může hrát v prosinci i lednu. Ano, třeba někdy víc prší, ale to je pro zdejší trávu jen dobře.

Fotbal je v zemi takové druhé náboženství. Vnímáte to?

Ano, a ten tlak… Dám vám příklad z médií. Jsou tady noviny, které řeší jen a jen Celtic a Rangers. Vyjde dvacet stran o dvou klubech.

Jak se ještě liší český a skotský fotbal?

Hodně. V Česku všichni dbají na taktiku. Tady sice také, ale jinak je to mnohem víc o soubojích. I ta nátura hráčů je jiná. Všichni chtějí míč. Leckdy jsem hodně pokopaný i já - trvalo, než jsem si zvykl.

St. Mirren hraje o záchranu, ale vám se docela daří. Dokonce máte asistenci na gól, že?

Ano, bylo to proti Hearts. Dlouhým nákopem se mi povedlo založit brejk, ze kterého jsme vyrovnali. Náš první útočník sice prohrál souboj, ale další hráč doběhl míč a dal gól.

Na nejlepší týmy nemáte?

Celtic a Rangers hrají jinou ligu. Vezměte si, že jsou v Evropě a jsou konkurenceschopné i tam. Pak tady jsou týmy jako Aberdeen, ten je kousek za nimi. A zbytek se pere o záchranu. Letos je to abnormálně vyrovnané.

Řekl bych, že takové přetahované jsou náročné na psychiku… Zvlášť když se o tom všude píše.

Já tady moc do novin nekoukám, takže jsem od toho většinou uchráněn. Když to srovnám s Libercem, tam se to valilo ze všech stran. Nešlo to neslyšet, doneslo se to k vám od přátel…

Žijete v Paisley, nebo jste si našel bydlení v Glasgow?

Rozhodli jsme se pro Glasgow, proti němuž nelze říct vůbec nic. Bydlíme vedle botanické zahrady.

Já měl Glasgow spojené s průmyslem, že je to takové město bez atmosféry.

Vůbec ne. Jsem z Brna, krásného města, ale Glasgow se mu vyrovná.

Vyrážíte na výlety?

Ano, rádi. Máme spoustu času k poznávání skotské přírody a určitě jsme neviděli a neuvidíme všechno. Asi nejvíce se nám zatím líbil výlet na ostrov Skye, kde jsme byli tři dny.

Jak to máte s jídlem, doporučil byste něco ze skotské kuchyně?

Ne, to po mně nechtějte. Nedoporučuju, s jídlem je to tady špatné. Naštěstí je tady spousta dobrých restaurací se zahraničními specialitami. Ale ta britská je vážně mizerná. Oni si tady vlastně ani sami nevaří. Buď si koupí polotovar a dají ho do mikrovlnky, nebo se jdou najíst ven.

Malé odlehčení na závěr. Řekněte, už jste oblékl kilt?

Já mám k téhle jejich tradici úctu, takže bych si to netroufl. Ale manželka je vždy unesená, jakmile vidí chlapa v sukni.