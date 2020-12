Někdejší portugalský sudí byl do čela komise dosazen na popud Evropské fotbalové unie (UEFA). "Jde v tuto chvíli o jedinou možnou cestu k nápravě aktuální situace kolem komise rozhodčích a rozhodčích obecně," řekl Martin Malík, šéf fotbalové asociace.

Pereira odřídil více než stovku mezinárodních zápasů. A mohou si na něj pamatovat i fanoušci v Česku. Byl to on, kdo přijel v roce 2002 do Prahy na čtvrtfinále Poháru UEFA. Liberec tehdy před zraky skoro patnácti tisícovek diváků uhrál s Dortmundem remízu 0:0.

Z tehdejších zpráv lze vypozorovat, že chybu neudělal - žlutou kartu viděli Koloušek a Janů (oba Slovan), za hosty se provinil Rosický (Dortmund).

Vrchol jeho kariéry přišel o pár týdnů později, kdy řídil finále Poháru UEFA. Feyenoord tehdy zdolal Dortmund 3:2. A zase byl napomínán Rosický…

Případ řešil i Rosetti

Zpět k Pereirovi - po konci bohaté kariéry působil v roli instruktora Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

V letech 2011 - 2015 šéfoval rozhodčím doma v Portugalsku, pak se přesunul do Brazílie a poslední léta dohlížel na zápasy v Řecku. Stejný úkol čeká 63letého činovníka od nového roku v Česku. "Nejlepší řešení," zmínil Malík, což potvrdila i Ligová fotbalová asociace: "Kvitujeme to."

Podle informací z asociace byla situace řešena přímo na půdě UEFA.

Ital Roberto Rosetti, šéf evropských rozhodčích, se podle všeho vyděsil, že se v případu zadrženého Romana Berbra mluví i o Dagmar Damkové. Manželce šíbra, bývalé rozhodčí, která byla členkou komise rozhodčích na UEFA. Sama rezignovala, ale…

Pomoc ze zahraničí

Další obsazení komise rozhodčích se teprve bude řešit, ale už teď je zřejmé, že někteří arbitři to mají kvůli své pověsti spočítané.

Ostatně Pereira už v Řecku proslul nekompromisními kroky. Na některé vyhrocené zápasy byli povoláni sudí z ciziny. Kupříkladu Španěl David Fernandez Borbalan pískal pohárové finále.

Mělo to ovšem jednu nevýhodu - tahle pomoc vyšla docela draze, třeba Borbalan si účtoval šest tisíc eur za zápas.

Jen pro informaci - aktuálně si hlavní rozhodčí v Česku vydělá za jeden ligový mač 25 tisíc korun. To je šestkrát méně…

Pereira každopádně nebude prvním cizincem v roli šéfa komise rozhodčích. Před Jozefem Chovancem, jenž byl pod tlakem odvolán, tady (vcelku úspěšně) působil bývalý polský sudí Michal Listkiewicz.