Odchovanec zlínského Fastavu letos nastoupil ve švýcarském poháru, v lize zatím jenom střídal na pár minut.

„Pocity jsou takové smíšené. Na jedné straně po té dlouhé době jsem strašně rád, že jsem konečně zdravý, ale vytíženost by mohla být větší,“ míní třiadvacetiletý záložník, který si za poslední dvě sezony v nejvyšší soutěži ze zdravotních důvodů připsal jen osm startů a 134 minut.

Bývalý hráč Juventusu už v červenci a srpnu zasáhl do posledních pěti zápasů minulé sezony přerušené pandemií koronaviru. Po povedené letní příprava je připravený rvát se za bíločerné.

„Doufám že postupem času budu dostávat trošku větší minutáž. V tréninku i v přípravných utkáních jsem dokázal, že bych měl být důležitým členem týmu,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Zdravotní problémy už jsou minulostí?

Ano. Po zdravotní stránce jsem v naprostém pořádku, což poukazoval už závěr minulé sezony, kdy jsme nastoupil do pár utkání. Už asi třetí měsíc normálně trénuji. Zvládám jakoukoliv zátěž. Žádný problém není. Cítím se dobře. Samozřejmě po té dlouhé době, co jsem byl zraněný, mi chybí větší herní praxe, vytížení. Přece jenom trénink a zápas není to samé.

Trenér vás ale po dlouhém výpadku zatím spíše šetří, že?

Je pravda, že když pominu přípravné zápasy, tak jsem toho zatím mnoho neodehrál. Sezonu jsme odstartovali pohárovým utkáním proti druholigovému týmu. To jsem začal v základní sestavě. Pak jsme ale hráli ligu doma proti Lucernu a já jsem nebyl vůbec nominovaný, protože jsem po pohárovém utkání měl menší problémy s lýtkem. Nechtěl jsem nic riskovat, aby se mi zranění ještě nezhoršilo.

V dalších duelech už jste ale byl na střídačce, ne?

Je to tak. Pět, šest dnů jsem byl v klidu a pak ve druhém kole proti Curychu naskočil na posledních deset minut. To jsme remizovali a následně jsme doma se Sionem hráli 2:2. Do tohoto utkání jsem ale nenaskočil. Stěžovat si ale nechci, přece jenom jsou odehrány teprve tři kola. Navíc týmu se daří, sestava je ustálená. Nastupují kluci, co hráli na konci minulého ročníku. Chápu, že trenér nemá zatím důvod cokoliv měnit. Ale věřím, že postupem času budu častěji v sestavě nebo do zápasů alespoň víc naskakovat.

Švýcarská liga má za sebou teprve tři kola. Jak se v Luganu hodnotí vstup do sezony?

Pět bodů je určitě slušný počin. Poslední dva zápasy jsme sice remizovali, ale pokaždé jsme dotahovali. Ve třetím zápase se Sionem jsme ale byli lepším týmem, takže je škoda, že jsme nezískali o dva body víc. Letos se od nás čeká víc než v minulých sezonách. Všichni cítíme, že pokud má přijít nějaký úspěch, tak právě tento rok. Máme kvalitní mančaft, naopak třeba Basilej není tak silná.

Nyní je po celé Evropě reprezentační přestávka. Přišla vám osobně vhod?

Abych byl upřímní, repre pauza mi prospěla. Sice jsem nějaké tři měsíce v plném tréninku, ale tělo si pořád musí na zátěž zvykat. Trénuji hodně i individuálně. Doháním všechno, o co jsem během zranění přišel. Možná mi týden, na jehož konci není mistrovské utkání, prospěje. Tento čas se využívá k tomu, aby se trénovalo víc. Aby únava na konci tréninku byla větší.

Nedávno jste prodloužil v Luganu smlouvu až do konce sezony 2024/2025. Potěšilo vás to hodně? Máte nyní větší klid?

Před tím vyjednáváním jsem nerad slyšel slovo klid. Jestli něco, tak nejsem klidný. (úsměv) Jsem hlavně rád za důvěru Lugana. Za dva roky jsem tady toho vážně moc neodehrál. Klub ale viděl, jaké kvality mám. Smlouvou mi chtěl ukázat, jak moc mi důvěřuje. Jsem samozřejmě rád, že jsem se konečně zbavil zdravotních problémů. Doufám, že všechno bude takto pokračovat. Budu dohánět, co jsem za poslední rok a půl ztratil.

Bude těžké důvěru splatit?

Ono se to těžko vysvětluje. Vnímám, že jsem v hodně kvalitní lize, v ambiciózním klubu, jehož cílem je dostat do evropských pohárů. Jsem moc rád, že klub za mnou v těžké době stál. Cítím, že v budoucnu na mě chce stavět. Po tak dlouhém zranění to chce možná ještě čas, abych se dostal do správného zápasového rytmu a do pořádné formy. Sice se všechno o dva roky zpozdilo, ale pro mě se prodloužením smlouvy nic nemění. Chce se probojovat do základní sestavy a posunout se v kariéře někam dál. Luganu zase pomoct do evropských pohárů, nebo mít úspěšnou sezonu a hrát ve švýcarské lize nahoře. Tohle byl můj cíl před dvěma lety, když jsem sem přišel na hostování z Juventusu. Lugano pořád věří, že by mě mohlo časem prodat a třeba na mě i vydělat. Tohle je důvod dlouhodobé smlouvu. Mě to motivuje, jsem tomu rád.

Liberec má šanci uspět

Jaká je nyní situace ve Švýcarsku? Jaká opatření musíte dodržovat?

V italské části Švýcarska je situace hodně klidná. Tady snad nejsou ani žádná opatření. (úsměv) Jenom když jdu do obchodu nebo do restaurace, potkávám lidi s rouškami. Jinak nic povinného tu není. Ve sportu je to ale jiné. Jsme často testování, v tréninkovém centru máme třeba rozdělené šatny. V místnosti jsme po čtyřech nebo po pěti. Když máme video přípravu, máme nasazené roušky. V tréninkovém centru jsou opatření větší.

Chodíte i mezi lidi, nebo se po většinu času zdržujete doma?

Strach nemám, ale více se zdržuji doma. Vždycky je lepší strávit čas na stadionu nebo doma. Nikam takhle nevyrážím. Maximálně si jdou nakoupit nebo vyřídit důležité věci do centra města. Lidé tu ale fungují normálně. Ale jako profesionální sportovec mám nějakou zodpovědnost, takže i když je situace poklidná, více času trávím doma.

Sledujete český fotbal? Co říkáte na to, že kromě Sparty a Slavie se do základní skupiny Evropské ligy kvalifikoval i Liberec?

Samozřejmě to sleduji nejen proto, že my jsme po výborném restartu na konci minulé sezony málem sahali po předkole právě Evropské ligy. Viděl jsem, že tři české kluby postoupily do základní skupiny, ale nijak mě to nepřekvapilo. O Slavii se vědělo, že když nepostoupí přes Midtjylland do Ligy mistrů, půjde do Evropské ligy. Sparta měla účast jasnou. Když jsem viděl los Liberce, neříkám, že jsem ho favorizoval, ale tušil jsem, že to může zvládnout. Každý ví, že APOEL není tím týmem z předchozích let. Tím ale nechci snižovat úspěch Slovanu. Liberec dlouhodobě patří k lepším týmům v Česku. Má kvalitního trenéra, dobré hráče. Podle mě má šanci uspět i v základní skupině.

Co říkáte na vyřazení Slavie?

Já jsem se těšil, že Slavie bude hrát s Young Boys. Byl jsem překvapený, jak výsledkově jednoduše Midtjylland přes švýcarský tým přešel. Herně ale zápas tak jednoznačný nebyl. Vyřazení Young Boys ale bylo ve Švýcarsku hodně velké téma. Novináři i lidé je kritizovali za to, že vypadli s dánským týmem.

Jsou i ve Švýcarsku problémy s rozhodčími?

Myslíte situaci ohledně penalt?

Ano …

Nám se to stalo v posledním kole švýcarské ligy. Soupeř proti nám kopal penaltu hned třikrát. Dvakrát ji náš gólman chytil a VAR ji pokaždé nechal opakovat. Abych byl ale upřímný, u nás ta situace byla jednoznačnější. Náš gólman ani jednou neudržel nohu na lajně. Od brankové čáry byl celkem vzdálený. Pokud je to pravidlo dané, je správně, že se penalta opakovala.

Ale souhlasíte, že je to pro Slavii bylo hodně kruté, ne?

Všichni se shodneme na tom, že toto pravidlo je potřeba změnit. Už tak si myslím, že je pro gólmana hodně těžké, aby chytil penaltu. A pak se musel ještě soustředit na to, zda se nohama dotýká lajny nebo nebo ne. Je to fakt dost náročné. Podle mě by se toto pravidlo mělo poupravit. Je fakt smutné, že takový moment rozhoduje o tom, zda tým postoupí do Ligy mistrů nebo ne. Pro Slavii to určitě byla velká rána.