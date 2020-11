Před čtyřmi lety strávil na lavičce ruské Machačkaly pouze půl roku, nyní končí v Razgradu, byť ho na jaře přivedl k titulu. V Bulharsku strávil se spolupracovníky Zdeňkem Bečkou a Martinem Ticháčkem jen jedenáct měsíců.

Klub už Vrbův odchod ohlásil, nyní se řeší, za jakých podmínek. Deník včera kouče kontaktoval, žádost o rozhovor zůstala bez odezvy. Co vlastně zlomilo trenérovi vaz?

Dvě porážky, které nenapravil ani titul braný pro Ludogorec vlastně jako povinnost. I když Vrba to vnímal jinak: „Ono to tak možná vypadá, ale číhají tu na naše zaváhání. Mužstva ze Sofie nebo Lokomotiv Plovdiv by určitě chtěla nadvládu Razgradu ukončit. A myslím, že by se ani v Česku neztratila.“ Ale zpět k důvodům konce. Tím prvním je neúspěch v předkole Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem, pozdějším přemožitelem Slavie.

Druhým pak domácí krach v prvním utkání Evropské ligy s Royalem Antverpy. Ludogorec padl, i když vedl a měl utkání v rukou. Průšvih se udál ve čtvrtek, v sobotu byl Vrba odejit.

Odcházení z Plzně

Jen tak mimochodem… Belgický sok mu zle zkřížil kariéru už podruhé. Vloni Plzeň pod jeho vedením nezvládla souboj s Antverpami v kvalifikaci Evropské ligy a celý podzim (stejně jako letos) zůstala bez pohárů. Tehdy se naplno rozjelo Vrbovo odcházení z Viktorie, jež vyvrcholilo v zimě „přestupem“ do Razgradu.

Angažmá v Bulharsku je však u konce. Teď se uvidí, kam se kouč vrhne dál. Jeho další směřování bude ovlivněno současnou situací, ale také trenérovým nastavením. Vrba je zvyklý na týmy slušného jména.

Při vší úctě těžko převezme tápající Příbram, i když by mu tam mohl dělat asistenta jeho osudový svěřenec Pavel Horváth. K tomu není rozhodně nejlevnější. V Razgradu prý bral milion korun měsíčně.

Prakticky hned se objevily zvěsti, že by mohl zamířit do Ostravy, kde začínal jako trenér a slavil (jako asistent Františka Kom-ňackého) první titul. Ostatně sám Vrba už několikrát pronesl: „Jednou bych se tam rád vrátil.“

Nastala ta situace nyní? Těžko. Tým vede Luboš Kozel, jehož Baník vykoupil za milion ze služeb asociace, navrch má ještě na více než rok smlouvu. I když začal sezonu špatně, poslední dvě výhry v poháru i lize mu vrátily důvěru. Navíc majitel Václav Brabec není příznivcem překotných řešení.

Proto je mnohem pravděpodobnější, že by trenér převzal od zimy národní tým Slovenska.

Vzpomínky na Žilinu

Ten je toho času, po vyhazovu dalšího Čecha Pavla Hapala, veden provizorním trenérem Štefanem Tarkovičem. „Je to řešení do konce listopadu,“ řekl šéf slovenského svazu Ján Kováčik.

Slováky nyní čeká play-off o postup na mistrovství Evropy. V neděli 12. listopadu se na jediný zápas střetnou v Belfastu s domácím Severním Irskem. Posléze je ještě čekají dvě utkání v Lize národů, po nichž by měla skončit Tarkovičova brigáda.

Pak se uvidí, každopádně má Vrba na Slovensku velké jméno, s Žilinou vyhrál ligu i Superpohár.

Na druhou stranu po odchodu od české reprezentace opakovaně tvrdil, že mu víc vyhovuje práce v klubu. Jak se rozhodne nyní?