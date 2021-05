S oznámením jste nějaký čas otálel. Proč?

Pracoval jsem v Řecku pro UEFA a FIFA. Ale už od října loňského roku (tehdy byl zadržen místopředseda asociace Roman Berbr pozn. red.) jsem byl permanentně kontaktován. Nakonec jsem vyslyšel hlasy, které volají po odborníkovi funcionáři, který zná chod svazu skrznaskrz. Dospěl jsem k tomu, že to je svého druhu moje povinnost.

Kandidoval jste už před čtyřmi lety. Co je jiné?

Předešlá doba je lemovaná náhrobky těch, co museli z fotbalu odejít, co byli vyštváni. Kvituji, že nyní je možné na všech úrovních volit své kandidáty, ne ty určené. Kdyby se nestaly říjnové události, nepřijal bych to.

Zatím je vaším jediným soupeřem Karel Poborský.

Známe se dlouho. Když byl v reprezentaci, byl jsem generálním sekretářem svazu. Byl to fantastický hráč, osobnost, ale jsem přesvědčený, že fotbal mají řídit profesionální funkcionáři.

V případě zvolení byste na svazu udělal velké změny? Skončil by generální sekretář Jan Pauly?

Sekretariát potřebuje restrukturalizaci. Důležitá je odbornost, nikoliv loajalita. Určitě bych v tom byl razantnější, než naznačoval Karel Poborský.

Zajímá vás i jiná funkce?

Ne, jedině předseda.