„Musím se učit,“ prohlásil tehdy. Doba hájení skončila. Po čtyřiadvaceti měsících už je čas na inventuru jeho činů. Stručně a jasně? Velké úspěchy zatím, s výjimkou triumfu v domácím poháru, nepřicházejí.

Slavia, tedy hlavní měřítko pro sparťanskou úspěšnost, je stále někde jinde. A to výsledkově i výkonností.

„Momentální stav nám nestačí, chceme všichni víc,“ uznal sám Rosický v klubovém podcastu Srdce ze železa. „Sparta má ty nejvyšší cíle. Být v Evropě a pravidelně bojovat o trofeje.“

Ale zpět na konec roku 2018. Rosický neodstartoval idylicky. Na začátek jeho éry ještě tvrdě dopadl zmatek, který v klubu vznikl za italského trenéra Andrey Stramaccioniho. „Muselo se změnit spoustu věcí,“ řekl.

Omyl s Jílkem

Zdroj: DeníkNejdřív bylo třeba vyházet X nadbytečných hráčů. „Rosa to neměl jednoduché. Zaprvé tam byla cesta, která se nepovedla. Zadruhé se musel rozkoukat on sám, i když má velké zkušenosti. Jsem spíš zastáncem pozvolného posunu, začít na takové pozici ve Spartě je složité. Tomáš je přemýšlivý člověk, který fotbalu rozumí, ale pořád je v procesu učení,“ upozorňuje bývalý reprezentant i hráč Sparty Jan Rajnoch.

Jistá „nevyhranost“ se možná projevila v případě trenérské volby. První měsíce pokračoval pod Rosickým zkušený Zdeněk Ščasný. Nedokončil však ani jaro 2019.

Na novou sezonu přišel z Olomouce Václav Jílek, to už byl Rosického kůň. Roli však nezvládl. „V rovině trenérské je kvalitní, ale na Spartu ještě povahově nedozrál,“ přikývne Rajnoch, jenž pod tímhle koučem dřív kopal doma v Olomouci. Sečteno, podtrženo: Právě Jílek je největší Rosického omyl ve funkcionářské kariéře. A pořádně jej nepřiznal.

Vyvážený kádr

Naopak další volba se zatím vyplácí. Sparta vytáhla od rezervy barda Václava Kotala. „Umí dát mužstvo do latě. To bylo potřeba,“ vzpomíná na jaro 2020 Rajnoch. Letenští vyhráli pohár a pak si zkusili Evropskou ligu. Za pochodu však stále předělávají kádr. „Chápu, že si to někteří lidé představovali rychleji. Ale je třeba jít krok za krokem,“ pronesl Rosický.

Viditelně vsadil na mix zkušeností (Dočkal, Čelůstka, Krejčí starší, Pavelka) a junáků (Hložek, Polidar, Karabec, Souček, Krejčí mladší…). „To je správná cesta,“ soudí Rajnoch. „Jen s mladými hrát nemůžete, musíte je přilepit ke zkušeným. Sparta má skvělou akademii, toho musí využít,“ dodává.

Fanoušci by si nicméně přáli tvrdší atak vládnoucí Slavie. „Její náskok tam pořád je, ukázalo to i derby,“ připomíná Rajnoch nedávnou prohru Letenských 0:3. „Rozdíl je v tom, že současní trenéři Slavie přebírali tým po titulu, jeho osa byla daná. Navíc měli správně nastavené prostředí, bez toho nic nevyhrajete. Já na tomhle všem musel od začátku pracovat,“ připomněl Rosický.

Životní dílo proto stále nedokončil. Zvládne to?