„Se zástupci Rapotína jsem byl v kontaktu už v létě. Tehdy jsem ale nabídku odmítl, neboť jsem byl vázán prací ve Městě Albrechticích. Ovšem během podzimu jsem u týmu skončil a byl jsem připraven na nové výzvy,“ vysvětlil Antonín Mura. V kontaktu byl i s polským klubem z Branic. „Šlo spíše o takové oťukávání, ale nakonec to zůstalo u ledu. S Rapotínem to bylo jiné. Je to klub s dobrým vedením. Nyní musíme zachránit krajský přebor. V příští sezoně bychom chtěli zaútočit na postup,“ odhalil své plány.