„Nejen se šumperským fotbalovým klubem spolupracujeme dlouhodobě. Bohužel turnaj se několikrát odkládal, ale jsme rádi, že teď už nic nebrání jeho uspořádání. Kromě samotné sportovní náplně čeká na děti i dospělé zajímavý doprovodný program. Celý výtěžek akce včetně příjmu ze startovného pak bude poukázán Terezce Vepřkové z Kolšova. Její léčba je značně nákladná a mnohé terapie bohužel nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Navíc vyžaduje celodenní soustavnou péči, takže maminka nemůže ani docházet do zaměstnání,“ prozradil Rostislav Vaněk, hlavní osobnost iniciativy Děti dětem.

„Podobné modely se nám v minulosti právě u turnajů přípravek osvědčily. Pro děti je atraktivní tím, že pořád mají o co hrát. Po základní fázi turnaje je čekají skupiny podle umístění, ty máme pojmenované jako Zlatá, Stříbrná a Bronzová skupina a Skupina Děti dětem,“ prozradil Bohdan Hecl, jeden z mládežnických trenérů, který se za fotbalový klub podílí na organizaci turnaje.

Všichni se nejprve střetnou ve skupinách po čtyřech týmech a podle umístění se potom rozdělí do bojů o konečné pořadí.

Do Šumperku znovu míří kvalitní mládežnický fotbal. Po pořádání několika finálových turnajů oficiálního svazového žákovského poháru Ondrášovka Cupu se tentokrát na Tyršáku uskuteční ryze domácí podnik.

