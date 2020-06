Po podzimu jste byli dvanáctí a chtěli jste se posunout v tabulce divize E výš. Jak silně vás krize zastavila?

Věřím, že bychom se posouvali nahoru. V zimě přišel do realizačního týmu nový asistent Roman Křepelka, který s trenérem Opravilem trénoval už dorost a sedí si spolu. Roman je navíc srandičkář a umí udělat pohodu. Jakmile jsou dva trenéři, tak si můžou vyhovět a rozdělit si role. Každý má svůj pohled na věc. Hodně to pomohlo atmosféře a přineslo to nový svěží nádech.

Jaký vliv na klub měl předčasný konec sezony po ekonomické stránce?

Nedokážeme teď říct přesné číslo, ale jestli se potvrdí černé scénáře, tak budeme v hodně záporných číslech. Bude teď navíc nesmírně těžké shánět nové sponzory, ale chápeme firmy, že mají co dělat, aby zachránily sami sebe. Přesto bychom si chtěli do budoucna vytvořit větší portfolio podporovatelů ze soukromého sektoru, protože to nám určitě chybí.

Jak na tom tedy klub teď bude? Nemáte strach, že byste museli jít třeba o soutěž níž?

To ne. Měli by přijít nějaké dotace od města a vláda slíbila, že ve sportu nebude škrtat, protože je dlouhodobě podfinancovaný a potřebujeme ho. Takže věřím, že to dodrží. Navíc od doby, kdy jsme ztratili generálního sponzora, tak se snažíme všechno budovat na hráčích z regionu. Ti kluci to hrají za rozumné peníze a nemáme tedy nastavené extrémní podmínky. Maximálně nám to zpomalí vývoj věcí, které jsme chtěli rozvíjet.

Mohl byste být konkrétnější?

Naše strategie je postavit tým dlouhodobě na regionálnosti a výchově vlastních hráčů. Tím a předvedenou hrou bychom chtěli přilákat i více lidí na stadion. Naše vize je mít na fotbale rodiče s dětmi. Chceme, aby tam strávili hezké odpoledne a stal se z toho taky trošku kulturní zážitek. Například v Rakousku chodí lidi na fotbal a třeba polovina z nich na něj ani nekouká. Přijdou, protože tam jsou s rodinou a dají si něco dobrého.

Takže se zaměříte na spokojenost fanoušků?

Přesně tak. Pracujeme na novém zázemí. Chtěli bychom postavit nějakou hezkou pergolu. Všechno to jsou ale výhledové věci, které nejsou proveditelné za dva měsíce. Rovněž budeme muset přesvědčit zastupitele, že je to potřebná investice. Jsme i ve fázi, kdy navrhujeme, že zkusíme sehnat nějakou část sponzorů. Celkově chceme zlepšit občerstvení a personál.

Navíc jste teď spustili nový web.

A to je vlastně další posila do týmu. Jarda Svoboda, který nám dělá Facebook a nový web. Tím se zase zlepšila prezentace klubu. Za poslední dva měsíce nám přibyli noví fanoušci na facebookové stránce a zvedla se i návštěvnost webu.

Na podzim jste zkoušeli i nový herní čas. Jak na něj lidé reagovali?

Hrávali jsme v neděli v 10.15, ale vrátíme se ke standardnímu odpolednímu času. Jako hráč jsem vždycky chtěl hrávat v sobotu, aby měl člověk druhý den volno. My ale budeme určitě hrát v neděli, protože v Šumperku je to specifické. Lidé tady v sobotu na fotbal nechodí. Jsou buď na chalupách, výletech nebo na vesnicích. Je jenom otázka, v kolik hodin to bude, protože první liga hokeje by se měla hrávat v pátek a neděli. Takže pokud by Draci hráli v pět, tak my bychom mohli hrát třeba ve tři, aby lidé mohli z fotbalu rovnou na hokej.

Nějaké společné akce s hokejisty nechystáte? Například nějaké zlevněné vstupné z fotbalu na hokej?

Vím, že kdysi dávno tady takové tendence byly a možná to i nějaký půlrok fungovalo, ale zatím nás to nenapadlo. Ještě jsme to přesně nestudovali ani nevíme, jestli by to hokej chtěl řešit. Až budeme probírat rozlosování, tak si k tomu jako výbor sedneme a uvidíme.

Brankář Martin Kreizl v rozhovoru pro Deník řekl, že by se nedivil, kdybyste hráli o postup do MSFL. Jaké budou cíle klubu v příštím ročníku?

Ke všemu přistupujeme s pokorou. Určitě chceme hrát na jiných příčkách než na podzim. Cílem bude určitě horní polovina tabulky. Pokud se v týmu udrží chemie ze zimní přípravy, tak věřím, že budeme do šestého místa. Dlouhodobě si chceme vybírat nejlepší hráče z regionu, dávat jim šanci a postupně tým stabilizovat. V mládeži dokážeme s naším malým rozpočtem konkurovat i top ligovým klubům, takže bych si představoval, že do budoucna tady bude větší návaznost na muže, abychom o ty kluky nepřicházeli.

Ani v blízké budoucnosti o postupu neuvažujete?

Náš dlouhodobý sen je hrát MSFL do tří let. Ale všechno má postupný vývoj, ať už ekonomický, zapracování hráčů nebo nějaká spolupráce s jiným týmem. Letos ten cíl klub nemá. Muselo by to dávat sportovní i ekonomický smysl. Určitě nepůjde o projekt, že koupíme odněkud čtyři hráče, kterým dáme úplně rozdílné podmínky než všem ostatním, postoupíme, uhrajeme osm bodů a půjdeme zpátky.