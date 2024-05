Ve starší skupině B krajského finále McDonald's Cupu na šumperském Tyršově stadionu skončili borci z domácí ZŠ Sluneční na druhém místě za suverénní olomoukou ZŠ Heyrovského a nenapodobili tak své mladší kolegy, kteří ve své kategorii skončili první. Mohou se však pochlubit dokonce dvěma individuálními trofejemi, které obě získal jedenáctiletý Mikuláš Strnad. Ten se stal jak nejlepším střelcem se svými dvanácti přesnými zásahy, tak i tím nejrychlejším, když se v prvním zápase trefil po 53 vteřinách.

Mikuláši, dnes to sice na zlato nevyšlo, ale skončili jste druzí, stal ses nejlepším střelcem a a dokonce i nejrychlejším střelcem. To se dá považovat za úspěšný den, ne?

To tedy je. Jsem za to všechno moc rád.

Čekal jsi vůbec, že by se něco takového mohlo povést?

Ale ano. Nečekal jsem tedy sice obě trofeje, ale alespoň tu jednu jsem čekal.

Je pro tebe druhé místo spíše zklamáním, anebo úspěchem?

Já jsem šťastný, že jsme alespoň druzí, i když trošku to zamrzelo. Ale rozhodně je to lepší, než nic. Ten Heyrák byl prostě trochu dál.

Pociťoval jsi před dneškem nějakou nervozitu?

Ne, to vůbec ne.

Za koho aktuálně hraješ fotbal?

Hraji tady za Šumperk, dvakrát týdně ale jezdím na tréninky i na Sigmu do Olomouce.

Tak to máš poměrně dobře nakročeno. A kam bys to chtěl ve fotbale jednou dotáhnout?

Chtěl bych to jednou určitě dotáhnout do nějakých top evropských týmů. Mým nejoblíbenějším je Real Madrid. To by bylo určitě super.

Kdo je tvůj největší fotbalový vzor?

Tak to je určitě Cristiano Ronaldo. Na tom mě zaujalo snad úplně všechno. Je to prostě největší světová hvězda.

Zanedlouho nám začíná Euro v Německu. Budeš ho sledovat a fandit našim fotbalistům?

Ano, stoprocentně. Doufám, že to vyhrajeme, ale budou tam i mnohem lepší týmy.

Máš nějaký vzor i v naší fotbalové reprezentaci?

Nejvíce se mi tam asi líbí Patrik Schick.

McDonald's Cupu se mohou účastnit hráči až do páté třídy základní školy. Ty jsi teď v jaké?

Já jsem už bohužel v právě v té páté, takže to byla moje poslední účast.