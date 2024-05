V mladší skupině A krajského finále McDonald's Cupu na šumperském Tyršově stadionu si pro jasný triumf došli borci z domácí ZŠ Sluneční. Ti se však mohli pochlubit i další trofejí, tentokrát individuální. Nejlepším střelcem turnaje se totiž stal devítiletý Matěj Válek, který nejen že do sítí svých soupeřů nasázel rovných třináct gólů, ale v následném penaltovém rozstřelu si poradil i se zlatohorským Lukášem Hradilem, který jich do sítí svých soupeřů nasázel naprosto stejný počet.

McD Cup 2024 Šumperk - Skupina A - nejlepší střelec - Matěj Válek | Video: Deník/David Kubatík

„Byl jsem nervózní, protože neumím kopat penalty. Nikdy mi to nešlo. A proto jsem rád, že jsem nakonec vyhrál. Celkově jsem si to dneska s klukama ale užil výborně" říkal jen chvíli po skončení slavnostního ceremoniálu tento devítiletý borec hrající za mládež olomoucké Sigmy, jehož fotbalovým vzorem je slavná argentinská i celosvětová superstar Lionel Messi.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Ten ale, i přes svou pozdější naprostou dominanci, přiznal, že lehkou nervozitu před začátkem turnaje přece jen pociťoval. „Trenér i spoluhráči mi ale pomohli se jí zbavit a pak už to bylo fajn," usmívá se a dodává, že se nyní společně se svými spoluhráči těší na celorepublikové finále, které se celé odehraje 3. a 4. června ve zbrusu nové Malšovické aréně v Hradci Králové, kde své prvoligové zápasy od začátku letošní sezony hrají tamní fotbalisté, kteří nedávno v nadstavbě vyřadili Sigmu Olomouc. „Těším se tam fakt hodně. Už jsem viděl, jak to tam u nich vypadá a je to prostě fakt výborný a hezký stadion," uvedl.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Tento svátek žákovského fotbalu ale nastane až za další tři týdny a na programu bylo bezprostředně po tomto velkém triumfu ještě něco jiného. A tím něčím jiným byla společná oslava s rodiči složená z čeho jiného, než zasloužené dobré večeře. „Na to se těším moc. Je mi ale celkem jedno, co mamka uvaří. Od ní mi prostě chutná fakt všechno," zasmál se.

Matěj pak není žádný troškař ani co se týče svých ambicí do budoucna. „Chtěl bych vyhrát deset Zlatých míčů a zahrát si za Barcelonu," vypálil ze sebe nekompromisně. Než však tyto zlaté časy nastanou, bude zatím fandit českému týmu na blížícím se Euru v Německu.

