Utkání bylo soubojem dvou celků, které v úvodním kole krajského přeboru vyšly střelecky naprázdno. A zatímco Jiskra jako nováček na úvod prohrála až na penalty s favorizovaným Šternberkem, Zábřeh minulý týden vyfasoval kanára v Jeseníku.

A svou reputaci si příliš nevylepšil ani tentokrát. V divokém zápase se sice dokázal držet soupeři střelecky na dostřel, jenže na body zase nedosáhl, když znovu pohořel v defenzivě.

Domácí poprvé inkasovali po půlhodině hry, kdy rapotínský Svačinka odvážně prošel z nulového úhlu až do šestnáctky, poslal míč do prostoru před bránou, odkud jej napálil pod horní tyč Jiří Ševčík.

Hned vzápětí měl Zábřeh dvě obrovské šance srovnat krok, ale neuspěl, aby navíc krátce po přestávce znovu kapituloval.

Za hosty se podruhé trefil Ševčík, tentokrát hlavou. Zbytek duelu poté přinesl zajímavou přestřelku, která se divákům musela líbit, tedy alespoň těm rapotínským.

Krátce po trefě na 0:2 domácí fotbalisté kontrovali na rozdíl jediné trefy. Později však přišly další dvě velké chvíle rapotínského střelce Jiřího Ševčíka. Ten nejprve zkompletoval hattrick a záhy přidal i svůj čtvrtý zásah v tomto klání – 1:4.

Zábřeh se přesto ani za tohoto stavu nevzdal a zásluhou Němcovy dorážky snížil. Ale pak domácí soupeři doslova nahráli na gól a bylo po nadějích.

Poslední slovo přesto patřilo fotbalistům Sulka, když v poslední minutě upravili výsledek do konečné podoby.

„První poločas jsme nehráli dobře a několikrát nás musel podržet gólman, naše vedení možná bylo až nespravedlivé, Zábřeh víc působil fotbalovým dojmem. Naštěstí se nám potom podařily dát ty góly, ale když už to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou, soupeř se dostal na dostřel. Nakonec jsme tak honili výsledek až do samotného závěru,“ prozradil kouč Rapotína Radim Netopil.

„Na druhou stranu chceme hrát atraktivní útočný fotbal, takže po takovém výsledku mohou být asi diváci spokojení, i když ti domácí asi o něco méně. Chceme dávat hodně gólů, což jsme dnes potvrdili. Oproti předchozímu zápasu jsme byli efektivní v koncovce,“ řekl dále trenér Jiskry, jenž tentokrát mohl děkovat především čtyřgólovému kanonýrovi Jiřímu Ševčíkovi.

„Vím, že je to střelec, i proto jsem ho před sezonou přemlouval, ať jde hrát do Rapotína a dnes mu to tam napadalo, jsme rádi,“ dodal spokojeně lodivod hostů Radim Netopil.

Podobné nadšení však nepanovalo na straně domácího Zábřehu, který v úvodních dvou kolech nezískal ani bod a inkasoval již jedenáct gólů.

„Pro diváky to bylo atraktivní utkání, ale chtěl bych být v kůži rapotínských fanoušků a trenéra,“ konstatoval smutně trenér Sulka Jaroslav Appl.

„Věděli jsme, že tento soupeř bude hodně nepříjemný, kompaktní, známe jeho hráče a ty své jsme na tohle všechno upozornili, ale přesto se stane, že jeden hráč nám dá po centrech z boku čtyři góly doklepnutím z malého vápna. Několikrát si nepohlídáme autové vhazování a vrcholem byl pátý gól, kdy po nedorozumění gólmana se stoperem nahrajeme soupeři před prázdnou branku,“ vypočítával chyby v nedělním střetnutí Jaroslav Appl.

„Na tři branky bychom doma měli v klidu uspět, ale zatím dostáváme moc laciných gólů. Uvidíme, co těch jedenáct inkasovaných udělá s psychikou našeho mužstva. Takovou bilanci jsme kolikrát neměli ani v půlce soutěže. Ale věřím mužstvu, že se dokážeme zvednout,“ burcuje do dalších zápasů zábřežský trenér Jaroslav Appl.

SK SULKO Zábřeh – TJ Jiskra Rapotín 3:5 (0:1)

Branky: 53. Žák, 76. Němec, 90. Laštůvka – 30., 50., 61. a 69. Ševčík, 81. Drozd. Rozhodčí: Dorušák – Trávníček, Labaš. ŽK: Skýva, Drozd. Diváci: 400.

Zábřeh: Toman – Ratiborský (46. Schwab), Lepka, Laštůvka, Appl – Paclík (71. Němec), Žanda, Okleštěk, Žák – Lukas (71. Šincl), Maistryzsin (61. Smékal). Trenér: Jaroslav Appl.

Rapotín: Skýva – Cejpek (63. Jurka), Najman, Juráš, Havlas – Scheuter (73. Kocourek), Simon, Jankovič (73. B. Hudec) – Kobza (63. Drozd), Ševčík, Svačinka. Trenér: Radim Netopil.