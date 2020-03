„Nevím, co na to říct. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Je to nová věc,“ řekl k situaci trenér divizního celku FK Šumperk Zdeněk Opravil.

Tyršův stadion totiž zůstává zavřený. Netrénuje na něm ani mládež, ani muži. „Utnuli jsme to. Náš předseda Ladislav Šabo rozhodl. Uzavíráme, netrénuje nikdo,“ pokračuje Opravil.

Jeho hráči by se měli připravovat individuálně. „Žádný plán jsem jim však nedal. Je to na každém z nich,“ uzavřel.

Budeme chodit alespoň na výběhy

Zato v Mohelnici sice páteční trénink zrušili, ale ne všem. Mládež trénovala. „Zrovna se tady dívám na starší přípravku, jak trénuje,“ sdělil Deníku v rozhovoru trenér áčka Roman Kuba.

Prostory v kabinách jsou sice uzavřené, ale na hřiště se zatím může. Fotbalový klub pouze čeká, jestli se město rozhodne uzavřít stadion úplně. „Když přijdou už oblečení, tak si můžou v klidu zahrát,“ prozradil Kuba.

Jeho svěřenci by se měli hlásit na tréninku v úterý. Chtěl by začít trénovat dvakrát týdně. „Buď budeme chodit běhat jako skupina nebo si zahrajeme fotbálek. Pokud nám to uzavřou tak mimo stadion,“ odhalil plán, že by chtěli najít místo nebo se domluvit někde na vesnici.

Zábřeh má uzavřený stadion

V Zábřehu ještě měli na programu páteční trénink, ale na něm se dohodli, že další pokračování pozastaví. „Chtěl jsem trénovat, ale nakonec se budou hráči připravovat individuálně,“ vyjádřil se trenér Jaroslav Rolinek.

V Zábřehu je totiž úplně uzavřený fotbalový stadion, takže ani nemá, kde trénovat. „Nechtěl jsem, aby kluci vypadli z tempa a ztratili to, co jsme do teď natrénovali. Rozdal jsem jim plány, aby se udržovali v kondici,“ zakončil Rolinek.

Plány fotbalových klubů dál může ovlivnit rozhodnutí české vlády ohledně karantény, které se chystá na nedělní podvečer.