„Máme z toho radost, těšíme se a bude to výzva,“ ví předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

Šumperští mladíci totiž svoji divizi v době přerušení vedli, jenže se neodehrál dostatečný počet zápasů, a tedy nemohli postoupit. Nicméně se z MSDL odhlásilo Blansko a Šumperk měl ze všech týmů nejlepší koeficient.

„Povedlo se nám to, i když administrativní cestou, ale to pro nás není podstatné. Důležité je, že dorosty budeme mít výš,“ hodnotí Šabo.

Klub za tímto cílem směřoval. „Byl to hlavní úkol. Věděli o něm trenéři i hráči. Pro dlouhodobé fungování klubu je to důležité,“ prozradil Šabo.

Slibuje si od toho totiž větší pravděpodobnost, že si Šumperk dokáže vychovat vlastní hráče pro divizní áčko. „Fotbal je v té soutěži kvalitnější, techničtější a rychlejší. Je to další stupínek, abychom generovali lepší hráče pro naše muže nebo alespoň pro další týmy v regionu.“

Druhým důvodem je udržení talentovaných hráčů. „V žácích jsme na Moravě kvalitou srovnatelní s ligovými týmy, takže potřebujeme, aby i dorost hrál co nejvyšší soutěž. Ty nejlepší hráče nám sice vždycky vezme Sigma, Baník, Karviná a další ligové celky a my to klukům přejeme, ale pokud by tam měli sedět na lavičce, tak můžou klidně zůstat tady,“ ví Šabo.

„Navíc je větší pravděpodobnost, že pokud oslovíme kvalitního klučinu, který hraje krajský přebor nebo divizi, že k nám půjde. Určitě to bude zajímavé jak pro hráče, tak pro rodiče,“ myslí si předseda. Šumperk se totiž bude konfrontovat například s béčky Baníku, Opavy, Slovácka, Sigmy, Zbrojovky či Zlína nebo s áčky Prostějova, Jihlavy a dalších.

„Věříme, že se postupně usadíme někde uprostřed tabulky,“ přeje si Šabo.

Jediné, co jej mrzí, že klub nemůže žádat o status Sportovního centra mládeže. „Nesplňujeme to, protože tento status mohou mít pouze týmy, jejichž muži hrají první nebo druhé ligu. Věřím, že do budoucna se to bude posuzovat podle mládeže, a ne podle mužů. Dříve to totiž nebylo navázané na muže a my jsme měli dlouhodobě cíl získat status SCM. Pokud se to změní, tak o to budeme usilovat,“ potvrdil.

Do nové soutěže vstoupí mladíci Šumperka už v sobotu v 10.30, kdy přivítají Sigmu Olomouc B.