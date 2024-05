Fotbalový Klub Šumperk je možná na startu nové kapitoly. Zatímco áčko hraje divizi, v klubu by mohla po béčku vzniknout další kategorie. Ve hře je založení ženského týmu a klub hledá hráčky.

Česká fotbalová reprezentantka Pavlína Ščasná (vlevo) bojuje o míč s Iraiaou Iturreguiovou ze Španělska v sobotním zápase kvalifkace na mistrovství Evropy 2009. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Zkusíme to. V minulých dnech nás kontaktovaly zájemkyně, že by chtěly hrát fotbal, a zdali bychom do toho nešli s nimi. A proč vlastně ne? Takže dámy, ženy, dívky, holky, máte rády fotbal, a neláká vás jen koukat na to, jak ti frajeři dávají góly či chytají penalty, ale i samy chcete na hřišti prožívat radost z výher i motivaci zlepšovat se z proher?“ stojí na facebookové stránce FK Šumperk.

„Kontaktujte nás. Máme již početně poměrně slušný základ nově vznikajícího týmu, ale potřebujeme ještě další posily. Nestyďte se, přidejte se k nám, protože#holkytaky. Tak co, najdeme vás?“ pokračuje příspěvek, který má zájemkyně nalákat.

Ty, které mají zájem reprezentovat tento fotbalový klub či město Šumperk, mají jedinečnou možnost. Nábor je určen dívkám a ženám od patnácti let i starším.

Do propagace se zapojila také bývalý česká reprezentantka Pavlína Ščasná, která nastupovala také za Bayern Mnichov. „Fotbal miluju a jestli to máte stejně, mám pro vás skvělou zprávu. FK Šumperk právě otevírá nový oddíl pro ženy a dívky. Čekají právě na vás, tak zahoďte ostych a běžte to zkusit. Třeba zrovna vás uvidíme v reprezentačním dresu,“ motivuje ve videu případné zájemkyně.