Většina gólů tak padla spíše po přesně mířených střelách z větší vzdálenosti. Diváci pak viděli dohromady jedenáct branek.

„Pro nás to bylo už druhé utkání přípravy a dnes ty podmínky opravdu nebyly ideální, ale myslím si, že oba týmy se s tím popraly docela statečně a k vidění byl relativně slušný duel,“ konstatoval krátce trenér šumperské devatenáctky Jakub Bauer.

„Po třech týdnech náročné přípravy jsme šli do prvního zápasu. Zasáhly nás nějaké covidy, takže jsme měli do pole jen dva hráče na střídání. Dokud jsme vydrželi s kondicí, tak to byl v první půli vyrovnaný fotbal, přestože jsme čtyři jedna vedli,“ přidal své postřehy trenér Rapotína Radim Netopil.

„Druhou půli nás potom kluci ze Šumperku už přehrávali a do ničeho moc nepouštěli. Bylo vidět, že jsou na tom fyzicky lépe, k tomu měli k dispozici i širší kádr,“ dodal lodivod Jiskry.

V sobotu 5. února od 14 hodin následně čeká fotbalisty Rapotína v rámci přípravy atraktivní derby proti Velkým Losinám. Střetnutí se opět bude hrát na šumperské umělce.

FK Šumperk U19 – TJ Jiskra Rapotín 6:5 (1:4)

Branky: Podhorný 3, Elšík, Červeňák, Krézek – Boško 2, Šabo, Ševčík, Klemsa.

Šumperk U19: Žanda – Fiala, Dostál, Morong, Václavek, Jecu, Krézek, Holík, Karger, Červeňák, Elšík. Střídali: Vicenec, Minář, Přikryl, Körner, Podhorný. Trenér: Jakub Bauer.

Rapotín: Rohoň – Morong, Šabo, Cejpek, David, Ševčík, Körner, Kobza, Svačinka, Boško, Klemsa. Střídali: Efenberg, Ondráček, Zajíc. Trenér: Radim Netopil.