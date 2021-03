O tom, že valné hromady mají výjimku z omezení pohybu osob informoval generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly už v sobotu.

Dosavadní vedení šumperského fotbalového okresu už se však na několikrát odložené volební setkání připravovalo delší čas.

„Už dopředu jsme tušili, že budeme potřebovat větší prostor, než je obvyklá zasedací místnost, takže jsme zamluvili prostory v Novém Malíně,“ prozradil předseda Bohuslav Charvát už před časem.

Celá valná hromada totiž musí proběhnout za přísných hygienických podmínek.

Co to znamená?

Všichni účastníci musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy a musejí mít nasazené respirátory.

„Kdyby snad náhodou někdo zapomněl, budou připraveny i na místě,“ hlásil Charvát.

Především ale všichni zástupci klubů budou muset před valnou hromadou projít testováním, přičemž postačí antigenní testy.

V úvahách dokonce padlo, že by se testování mohlo provést přímo na místě. „Už jsme měli domluvenou zdravotní sestřičku, ale ta bohužel onemocněla, takže to nakonec padlo. Každý se bude muset nechat otestovat sám. Je to zdarma, věříme, že to nebude problém,“ řekl Charvát.

„Navíc, kdo covid prodělal, má 90denní imunitu, kterou prokáže v mobilu. Děláme všechno proto, abychom to zvládli zorganizovat a jsem přesvědčený, že přijede nadpoloviční většina, abychom byli usnášení schopní a zvolili nový výkonný výbor,“ uvedl funkcionář, jenž bude obhajovat předsednický post.

Jeho protikandidátem bude Vlastimil Faltýnek, předseda klubu z Hrabišína.

O pozice ve výkonném výboru se uchází celkem 11 kandidátů.

NÁVRHY KANDIDÁTŮ NA VH OFS ŠUMPERK

Předseda:

Bohuslav Charvát

Vlastimil Faltýnek

Člen výkonného výboru:

Vlastimil Faltýnek, Ladislav Sebök, Bořivoj Bartoš, Stanislav Kubíček, Karel Minařík, Vladislav Rulíšek,Martin Hoško, Luděk Langhammer st., Vlastimil Kubíček, Robert Šrejma, Jan Knobloch.

Revizní komise:

Milan Janků, Květoslav Kocourek, Vladislav Rulíšek.