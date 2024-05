A je to znovu za námi. Krajské finále žákovského fotbalového turnaje nazvaného McDonald's Cup, kterého se na Tyršově stadionu v Šumperku zúčastnilo celkem deset celků ve dvou kategoriích. A ač o příjemné zážitky, napětí a emoce nebyla nouze, k žádnému velkému překvapení, co se týče konečných výsledků, nedošlo. Mezi mladšími dětmi triumfovali domácí ze základky Sluneční a mezi těmi staršími zase Olomoučáci ze ZŠ Heyrovského, která spolupracuje s prvoligovou Sigmou. Oba celky nyní poměří síly s ostatními krajskými vítězi na celorepublikovém finále v Hradci Králové.

McD Cup 2024 Šumperk - Skupina B - 1. místo - ZŠ Heyrovského Olomouc | Video: Deník/David Kubatík

„Letos se nám celá akce velmi vydařila. Máme tady nádherné počasí a dorazily i všechny školy, které dorazit měly. A zatím všichni, které jsem viděla, jsou nadšení a užívají si, že se mohou znovu navzájem potkat, navíc na tak krásné akci pro děti. Jsem ráda, že je McDonald's Cup stále taková fajn tradice, která se drží. A za mě je fajn tradice držet a podporovat děti ve sportu," řekla hlavní pořadatelka za Asociaci školských sportovních klubů a za šumperské středisko volného času Doris Veronika Šubrtová.

Zdroj: Deník/David Kubatík

V obou kategoriích, A i B, se proti sobě postupně systémem každý s každým postavilo pět týmů. V áčku, které je vyhrazeno pro žáky prvních až třetích tříd, to byly celky ze ZŠ a MŠ Melantrichova Prostějov, ZŠ a MŠ Medlov, ZŠ Zlaté Hory, ZŠ Sluneční Šumperk a ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí. V béčku, kde už nastupovali žáci čtvrtých a pátých tříd, si to mezi sebou zase rozdaly výběry ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice, ZŠ Heyrovského Olomouc, ZŠ Jeseník, ZŠ Sluneční Šumperk a ZŠ Přerov-Trávník.

A vítězové byli stejní jako v minulém roce. Skupinu A naprosto v poklidu zválcovali domácí Šumperáci, kteří porazili přerovské Předmostí 6:0, Medlov 4:1, Prostějováky 5:0 a Zlaté Hory 7:3. Získali tak plný počet dvanácti bodů a mohou se těšit do Hradce.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Jsme rádi, že se nám podařilo obhájit loňské prvenství a znovu pojedeme na republikové finále. Kluci si to užili moc, přece jen, je to pro ně velký svátek. Myslím si také, že jsme to zvládli celkem s přehledem a zaslouženě. Nejvíce práce jsme měli asi s Medlovem," říkal po konci turnaje spokojený kouč vítězů Radim Netopil.

Na druhém místě pak se sedmi body skončili borci z prostějovské ZŠ Melantrichova, o jeden bodík méně získali Zlatohoráci, čtyři body uloupili Medlovští a nula bodů, zato však o to více nových zkušeností, zamířilo do přerovského Předmostí.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Zdroj: Deník/David Kubatík

Druhou skupinu starších borců pak podle očekávání ještě většími rozdíly přejeli sigmáci z olomoucké základní školy Heyrovského. Přerov-Trávník odešel ze hřiště s přídělem 0:5, hořkou pilulku v podobě výsledku 1:13 museli spolknout Jeseničtí, 1:9 prohrál nakonec druhý Jeseník a s výsledkem 0:8 ze hřiště odešli i borci z Brodku u Konice.

„Dnes to bylo výborné. Po tom postupu z okresního kola jsme byli hodně natěšení a jsme rádi, že jsme zase mohli vypravit celý tým a dobře se nachystat na další kolo. A bylo to úspěšné. Myslím, že nejtěžší zápas byl ten v pořadí třetí proti Přerovu. Borci měli velice slušnou a kompaktně fungující obranu. Musím také pochválit gólmana z Brodku," hodnotil cestu svých svěřenců turnajem učitel a trenér „Heyráku" Marek Suchánek.

Jak už tedy bylo řečeno, plná počet dvanácti bodů si s sebou do Hradce Králové odnesli Olomoučtí, devět bodů a druhé místo získal domácí Šumperk, šest bodů a bronz putovaly do Přerova-Trávníku, tři body a předposlední místo do Brodku u Konice a s nulou se museli smířit hráči z nedalekého Jeseníku.

Individuální ocenění

U týmových ocenění ale nezůstalo a přišly na řadu i ty individuální. A to konkrétně v kategoriích nejrychlejší střelec a nejlepší střelec.

V áčku se o ten nejrychlejší po pouhých dvaceti sekundách postaral zlatohorský Lukáš Hradil, nejvíce jich zase nastřílel šumperský Matěj Válek. Ten si to však o konečné vítězství musel rozdat až v následném penaltovém rozstřelu právě proti Hradilovi. Oba borci ukázali parádní kopací techniku. V béčku pak obě kategorie bral šumperský Mikuláš Strnad. Se Strnadem, Válkem i jejich trenéry očekávejte v následujících dnech rozhovory.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Láska ke sportu je klíčová

A tak jako každý rok, i letos na krajské finále zavítal i jeden prvoligový hráč. Tentokrát jím byl obránce Sigmy Olomouc Vít Beneš, který se dlouho a trpělivě podepisoval tu na kartičky, tu na dresy a někdy i dokonce na kopačky.

Měl také krátkou úvodní řeč, ve které řekl, že se pro něj jedná o speciální okamžik, jelikož sám se jakožto hráč McDonald's Cupu nikdy nezúčastnil. Na konec své zhruba minutu a půl dlouhého proslovu také zdůraznil, že talent je sice důležitý, ale rozhodující je vždy láska a vášeň ke sportu, který děláte.

Vzhůru na východ Čech!

Olomoučáci a Šumperáci se tak, jako v minulém roce, ve svých kategoriích zúčastní finálového celorepublikového turnaje, který se odehraje v pondělí a úterý 3. a 4. června v nově postavené Malšovické aréně, ve které své prvoligové zápasy hrají nedávní přemožitelé Sigmy v nadstavbě FORTUNA:LIGY z Hradce Králové.