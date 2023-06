Je dobojováno. 24. ročník celorepublikového dětského fotbalového turnaje nazvaného McDonald's Cup je minulostí. Slavit v něm pak může šumperská základní škola Sluneční, jelikož na celostátním finále pořádaném na stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti vybojovali její reprezentatnti v mladší kategorii A senzační bronzovou medaili. Po celý turnaj, který se skládal ze školních kol, okresního finále, krajského finále a poté i onoho celostátního finále, prohráli pouze jednou, a to navíc ještě na penalty.

V Uherském Hradišti proběhla finálová klání - Svátek fotbalu - 24. ročníku McDonald´s Cupu, fotbalového turnaje škol. Snímky z úterního dne, semifinálové boje. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Moc si toho vážíme, protože se jedná o obrovský úspěch. Máme v sobě ale takového malého červíčka nespokojenosti, protože jsme v semifinále neprohráli v základní hrací době, ale až na penalty. V těch jsme navíc měli mečbol, " popsal ve zkratce semifinálový zápas proti základce z Prahy-Kbel trenér šumperské ZŠ Sluneční a také mužů Postřelmova hrajících A skupinu olomoucké I. A třídy Radim Netopil.

„Nakonec jsme v deváté sérii neproměnili. Ta Praha to nakonec vyhrála a myslím si, že Jablonec by nad naše síly vážně nebyl. Zlato tedy neviselo vůbec vysoko. I tak je to ale obrovská reklama pro naši školu," dodal hrdě.

Celé republikové finále se odehálo 29. a 30. května v Uherském Hradišti na stadionu, na němž své domácí zápasy hraje prvoligový tým 1. FC Slovácko. „Atmosféra tam byla perfektní. Ligový stadion, moderátoři a různé osobnosti, ať už Leoš Mareš, Pavel Horváth a spousta dalších bývalých fotbalistů, se kterými se kluci mohli vyfotit a vzít si od nich podpisy. Nechyběla tam ani zóna s různými překážkami na fotbalové dovednosti, které většina kluků ve svých klubech nemá, " popisoval Netopil s úsměvem.

Jeho malí svěřenci absolvovali během dvou dní celých šest zápasů. První den odehráli všechny tři skupinové a čtvrtfinále proti Jihlavě a druhý den, který se už celý odehrál na velkém stradionu, ještě prohrané semifinále a úspěšně zvládnutý zápas o bronz.

„Celkově jsme po poločase prohrávali na turnaji dvakrát. Jednou v semifinále, kde jsme nastřelili ještě břevno a tyčku a předtím i ve čtvrtfinále. Tam jsme ale cítili, že za to nemůže kvalita soupeře, nýbrž fakt, že jsme nehráli úplně dobře. I tak to ale byl nejtěžší moment, protože je to právě čtvrtfinále, které rozhoduje, zda pro vás bude turnaj úspěšný nebo ne," líčil lodivod.

I přes těsnou ztrátu naděje zabojovat o kov nejcennější byl však s výkony svých svěřenců od prvního do posledního nadmíru spokojen. „Všichni kluci, kteří tam jeli, odvedli své maximum. A to se ne vždy sejde. A to byl právě jeden z hlavních důvodů úspěchu," chválí.

Turnaj tak skončil a nyní jsou na řadě oslavy, na které dle slov kouče Netopila ještě příliš času nebylo. „Vyhlašování vítězů trvalo hodinu. To bylo šílené. Oslavy tedy začaly ve čtyři a skončily v pět. Potom všichni sedli do auta a usnuli," směje se a na závěr ještě dodává: „Skutečnou oslavu tedy teprve chystáme na škole, kdy si společně s rodiči sedneme, něco opečeme a koupíme i nějaké sladkosti."