Domácí se pak v pohárového klání museli obejít bez svého klíčového hráče Patrika Strnada, jenž doléčuje svalové zranění.

„Určitě nám hodně chyběl, navíc se na tohle utkání těšil, protože v Uničově působil. Ale potřebujeme, aby byl k dispozici především na důležitý nedělní duel divize proti Šternberku, který musíme bezpodmínečně zvládnout,“ konstatoval krátce po skončení středečního zápasu trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Na druhé straně mělo utkání zvláštní náboj pro uničovského Marka Hausknechta, jenž uplynulé jaro strávil právě v barvách Šumperku, na jehož trávník se tedy po krátké pauze vrátil coby soupeř. A právě tento šikovný hráč měl velký podíl na jediné brance svého týmu.

„Uničov dobře známe z přátelských zápasů, které s ním pravidelně hrajeme, ale mnohdy jsme v nich dostali plno branek, proto jsme se snažili tentokrát hrát především defenzivně, abychom s tímto zkušeným protivníkem byl schopní držet krok ve skóre, což se povedlo,“ řekl dále domácí lodivod.

„Kluci zápas odmakali, výdej energie byl maximální, jsem rád, že jsem mohl využít i hráče z dorostu, zase získali cenné zkušenosti. I přes prohru musím zápas hodnotit kladně, zahráli jsme velice dobře. Až do samotného závěru jsme pořád byli ve hře o případné vyrovnání. Jen mě mrzí, že směrem dopředu to bylo zase špatné, Uničov nás prakticky do žádné vyložené šance nepustil,“ doplnil Zdeněk Opravil.

Skóre středečního střetnutí se poprvé (a zároveň naposledy) měnilo po hodině hry, kdy po akci zmiňovaného Marka Hausknechta zajistil postup favorizovanému Uničovu zkušený Tomáš Komenda, když se přízemní střelou trefil do protipohybu gólmana.

„My jsme hlavně rádi, že se nemuselo prodlužovat, protože by to oba týmy v takovém vedru zbytečně stálo další síly. Jsme rádi, že se nám povedlo dát gól, ale těch šancí skórovat, jsme měli daleko víc, jenže další trefu jsme přidat nedokázali,“ žehral na slabou koncovku i přes postup svého týmu uničovský kouč Jiří Neček.

„Dvakrát jdeme sami na brankáře, ale trefíme to do něj. Při dalších šancích mineme bránu, což je hrozná škoda. Ale jinak si myslím, že diváci viděli zajímavý zápas. Musím Šumperku pochválit především perfektně nachystané hřiště,“ dodal s úsměvem trenér postupujícího Uničova.

FK Šumperk – SK Uničov 0:1 (0:0)

Branka: 60. Komenda. ŽK: Horký. Rozhodčí: Slabý – Brázdil, Habermann. Diváci: 250.

Šumperk: Kreizl – Matura (65. Ostrokon), Smrž (55. Karger), Purzitidis, Pavlíček – Horký (70. Vicenec), Linet – Žák (55. Morong), Nízký, Lavrovič – Podhorný (65. Václavek). Trenér: Zdeněk Opravil.

Uničov: Uvízl – Saňák, Coufal, Koutný (46. Vejvoda), Sečkář – Kamas, Svoboda (67. Bača), Hausknecht – Vichta, Krč (46. Komenda), Diblík. Trenér: Jiří Neček.