„Počítali jsme s tím, že nominace může být tentokrát složitá. O to více si ceníme reakce klubů, kteří hráče uvolnily. Ostatní celky respektujeme, protože se takto mohly rozhodnout a využily toho. Nemohli jsme s tím nic dělat. Lidé olomoucké hráče kvitují a je to pro ně šance se ukázat,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

Třiadvacetiletému Chytilovi se daří, je tahounem Sigmy a v patnácti duelech nasázel šest gólů.

Akce Repre mezi fanoušky v Galerii Šantovka.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

„Je to kvalitní útočník, který umí dávat branky, pracuje po celý zápas. Je dobrý při presinku, má dobrý výběr místa, takže má nakročeno výš,“ komentoval nominaci Chytila Jaroslav Šilhavý.

Větším překvapením v kádru národního týmu je Ondřej Zmrzlý.

„Hodil se nám typologicky, je to levák a u nich máme trošku problémy. Hraje stabilně levého beka a sledujeme ho. Teď naskočil i jako halvbek a my hrajeme podobný styl jako Sigma Olomouc, takže proto jsme ukázali na něj,“ objasnil Šilhavý.

První duel, ve kterém se budou moci představit, se odehraje ve středu 16. listopadu v 18 hodin na Andrově stadionu proti Faerským ostrovům.

„Je krásné, že se to tak sešlo a můžeme hrát doma. Být nominován je nádherný pocit a jde o splnění dětského snu. Reprezentovat svoji zemi je pro mě obrovská čest,“ řekl Ondřej Zmrzlý.

„Krásný pocit. Když může fotbalista reprezentovat svoji zemi, je to asi nejvíc, čeho může dosáhnout,“ přidal se Chytil.

„Na soupeři zas až tak moc nezáleží. Doufám, že se na nás lidi přijdou podívat, když si na Andrově stadionu budou moci zahrát i dva domácí hráči,“ pokračoval Chytil. „Reprezentace není v Olomouci každý den. Pro město to bude svátek, snad nějací lidé přijdou,“ souhlasil Zmrzlý.

Své si užili i fanoušci

Kromě oznámení nominace, které proběhlo veřejně v Galerii Šantovka, si pro své příznivce přichystala reprezentace také doprovodný program.

Příchozí se mohli zeptat na cokoliv Jaroslava Šilhavého, brankáře Tomáše Vaclíka, bývalého reprezentanta Tomáše Ujfalušiho, asistenta trenéra Jiřího Chytrého či technického vedoucího reprezentace Tomáše Pešíra.

Mezi tázajícími byly hlavně děti a v kurzu byl nejvíce brankář Olympiakosu Tomáš Vaclík. Děti zajímalo hlavně klub, za který chtěl Tomáš Vaclík vždycky chytat. Odpověď byla Barcelona či Real Madrid. Vzorem brankáře byl Fabien Barthez, následně Iker Casillas či Petr Čech a oblíbeným jídlem jsou těstoviny. Pobavil také odpovědí, proč se rozhodl chytat. „Asi mi to příliš nešlo v poli, tak mě trenér šoupl do brány. Řekl, že to bude na chvíli,“ usmál se na dotaz malého fanouška.

Zdroj: Michal Muzikant

Následně si to mezi sebou rozdaly s ovladačem ve hře FIFA esportové týmy reprezentace a Sigmy. Mezitím probíhala autogramiáda, ke které se připojil také Tomáš Ujfaluši a Vít Beneš. Aktéři se s fanoušky fotili a rozdávali podpisy přibližně hodinu.

„Tuhle formu nominace kvituji a jsem pro. Je to mezi lidmi, kteří se třeba na fotbal nedostanou nebo nemůžou být v kontaktu s trenéry či hráči. Byl tady Vacloš (Tomáš Vaclík). Navíc to probíhalo i v jiném městě něž v Praze. Že to je u nás na Olomoucku, tím lépe,“ hodnotil akci nazvanou Repre mezi fanoušky Tomáš Ujfaluši.

Návraty a nováčci

Kromě stálic, jako jsou Schick, Souček, Hložek, Barák, Coufal či Brabec, se do reprezentace po delší době vrací Martin Doležal, Tomáš Koubek či Jaromír Zmrhal. Mezi nováčky jsou Dominik Plechatý, Petr Schwarz, Matěj Chaluš či Matouš Trmal.

„Nespecifikoval bych to, jestli by tam byli i za normálních okolností. Jsou to reprezentanti a jsou připraveni do zápasů. Problémem může být nesehranost, není příliš času ani na trénink, takže budeme čerpat z videa, ale věříme, že jsou kluci dostatečně kvalitní a zvládnou to,“ uzavřel Jaroslav Šilhavý.