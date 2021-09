Diváci viděli fotbalové, ale i zcela mimosportovní osobnosti. Ve svítivém dresu domácího týmu Děti dětem zářil třeba Pavel Hapal, autor dvou branek. Na opačné straně dokonce hattrick zaznamenala hvězda hokejové NHL Jakub Voráček. Hokejista Columbusu si užil dost možná největší ovace ze všech přítomných. Spolu s ním v týmu hráli třeba sportovní komentátoři Jaromír Bosák a Robert Záruba, herec Ladislav Hampl, nebo šéfkuchař Přemek Forejt. Z lavičky koučoval Vladimír Šmicer.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Je to skvělé. Krásný fotbalový den,“ říkal David Rozehnal, jeden z ambasadorů týmu Děti dětem. „Jsem moc rád, že si můžu zahrát s Oldou Machalou a Míšou Kovářem, kteří mě fotbalově vychovali. Samozřejmě i s Pavlem Hapalem a Radkem Látalem. Díky nim jsem se dostal v kariéře až tam, kam jsem se dostal. Je to pro mě čest zahrát si zase s nimi, ještě doma na Andrově stadionu v Olomouci. Je tady manželka, děti, celá rodina. Opravdu krásné,“ dodal Rozehnal, jenž těsně před utkáním stihl i mistrovský zápas za Kožušany v I. B třídě proti Hněvotínu. "Patří jim dík za to, že umožnili přesun zápasu a mohli jsme to s Martinem Blahou stihnout. Bohužel jsme prohráli, ale věřím, že aspoň teď to bude lepší," říkal Rozehnal v poločase.

S dobročinnou iniciativou Děti dětem spolupracuje bývalý reprezentační obránce, který si v kariéře zahrál za Paris Saint Germain, Lazio nebo Newcastle, už delší dobu. „Spolupracuji jednak s Věrkou Zukalovou a Dobrým místem pro život. Stejně tak i s Rosťou Vaňkem z Děti dětem. Jsou to lidé, kteří pomáhají nezištně. Dělají to pro ostatní, pro ty, kteří to potřebují. Tak bych to chtěl dělat taky. Dává mi to zkrátka dobrý smysl,“ řekl Rozehnal.

S týmem osobností by měl pravidelně hrát charitativní zápasy i v budoucnu. „Je to tak. Měl by se z nás stát stabilní tým, máme i dost jmen, která tady dnes nemohla být. Rosťa Vaněk (hlavní organizátor celé akce – pozn. red.) už má v hlavě nějaké další věci. Věřím, že nejen Olomouc, ale i další místa uvidí víc takových zápasů, které mohou pomáhat potřebným,“ dodal Rozehnal.