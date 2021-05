Tenkrát v zimní přípravě jej Houska zaujal velmi rychle. „Byl součástí výjimečného ročníku, bylo tam víc hráčů, kteří naskočili do áčka. Tehdy jsme měli silný tým, konkrétně David tam měl před sebou Hořavu, Pospíšila a Ordoše, což pro něj bylo náročné,“ ohlédl se Pivarník.

Na druhou stranu moc prý o jeho zářivé budoucnosti nepochyboval. „Bylo jasné, že je to hráč, který by se v Sigmě měl prosadit. Po pravdě jsem si myslel, že ji i přeskočí a půjde strmě nahoru,“ dodal Pivarník.

Co se stalo? Houska doplatil na útlum, do kterého se celý olomoucký klub dostal. Vrcholem byly dva sestupy do druhé ligy a dvě sezony mimo nejvyšší scénu. „Přesně jak sám David říkal: ztracené dva roky,“ má jasno Pivarník. „Když je klub jeden rok na čtvrtém místě a další rok spadne, něco tam musí být hodně špatně. Doplatil na to nejen on, ale i další hráči. Právě v době, kdy by potřeboval udělat ten mezikrok, se mu nepodařilo odejít,“ doplnil.

Houskovi pak nevyšel odchod ani po postupu do Evropské ligy, kdy o něj i další Olomoučany byl největší zájem. „Otázkou je, jaké ty nabídky byly. Sigma není klub, který by si mohl dovolit držet hráče, za kterého někdo nabídne dvacet nebo třicet milionů, takže z toho usuzuji, že v ty klíčové okamžiky prostě adekvátní nabídka nepřišla. Proto teď vsadil na jednu kartu,“ řekl Pivarník.

„Cítí, že potřebuje změnu, protože v Olomouci stagnoval. A myslím si, že ještě není pozdě, aby se výrazněji prosadil. Je v nejlepších letech. Má zkušenosti. Hráč se může zlepšovat v každém věku,“ tvrdí bývalý hráč Rapidu Vídeň, kam sám odcházel v sedmadvaceti.

„Hrál vždycky poctivý fotbal, není to typ hráče, který by hrál jen s míčem a zbytek ho nezajímá. Jeho přednostmi jsou fyzický fond, přehled, technika. Je to tvůrce hry a takoví hráči jsou pořád cenění. Věřím, že nějaké dobré angažmá dostane,“ uvedl Pivarník.

Co si pod tím představit? „Nějaký dobrý tým v polské lize by mu podle mě seděl,“ míní. V Česku pro něj naopak moc ideálních destinací nevidí. „V Plzni to mají nabité, do Slavie asi ne, do Sparty asi taky ne. Možná Jablonec,“ uzavřel Pivarník.

A sám Houska? Nevylučuje žádnou variantu. „Zatím nevím, kde budu hrát. Něco se objevilo v zimě, ale to jsem nevyhodnotil jako to pravé ořechové. Teď všechno začíná znovu. Uvidíme, co za nabídky se sejde. Radši nebudu nic vylučovat a říkat, že se to určitě nestane,“ řekl.