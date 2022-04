„Kluci v kabině byli určitě spokojení, ale nikdo moc neřešil úspěch jednotlivce, byli jsme hlavně rádi za výhru našeho týmu. Navíc stejný kousek se mi povedl už kolo předtím s Vikýřovicemi, takže to moji spoluhráči nebrali jako něco neobvyklého,“ pousmál se úvodem mikulovický kanonýr víkendu Jan Vavrač.

Celek z městečka na polských hranicích je aktuálně v tabulce poslední, o to víc potěšila výhra nad do té doby čtvrtým Sudkovem.

„Sice jsme jako první celkem brzy inkasovali, ale v dalším průběhu už měli to utkání pod kontrolou. Myslím si, že jsme je přehráli rozdílem třídy. Já jsem do Mikulovic přišel z Jeseníku společně ještě se svým švagrem Patrikem Plhákem a věřím, že budeme pro mužstvo platnými posilami. Tato soutěž je pro nás zcela nová, ale zatím máme ohlasy, jak od diváků, tak z vedení, že výkony týmu jdou nahoru,“ shrnul dosavadní dojmy v novém působišti Jan Vavrač, jenž v Mikulovicích kromě fotbalu působí také jako učitel na základní škole.

Když se jej poté zeptáte na jeho odchod z Jeseníku, kde působil od svých pěti let, otevřete možná trochu kontroverzní téma.

„Vím, že po městě asi koluje plno verzí, jak to bylo, ale ten odchod nepřišel z mé hlavy. Řeknu to zcela jednoduše, byl jsem z klubu vyhozen, protože jsem futsalista. K tomu jsem se o svém konci dozvěděl nejdříve z médií, kde jsem v článku o přípravě na sezónu figuroval mezi odchody. Oficiálně mi předtím nikdo nic neoznámil, víc bych to asi nechtěl nerozebírat,“ říká svůj pohled na věc nyní již mikulovický fotbalista.

Coby hráč futsalu poté letos nastupoval v polské Wroclawi, kde byli jeho spoluhráči mimo jiné i další dva hráči původem z Jeseníku Jiří Mráz a Patrik Kmínek.

A jak se dá vlastně časově skloubit dohromady náročný sportovní program hráče futsalu a fotbalu plus práce a rodina?

„Já učím v Mikulovicích na základce, takže fotbalové tréninky teď nejsou problém. Ve futsale už mám po sezóně, ale zkombinovat všechno dohromady, dá se to. Zápasy se kříží asi jenom měsíc během podzimu a pak další měsíc zabere zimní příprava. Musím přiznat, že toho je někdy hodně, ale stíhám, i rodinu. Akorát přítelkyně musí být trochu tolerantní,“ doplnil na závěr se smíchem Jan Vavrač, který coby futsalista od nadcházejícího ročníku opět oblékne barvy jesenického Gamaspolu ve 2. lize.

