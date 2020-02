„Krajská repre“ se připravuje pod vedením trenéra Karla Trnečky na dubnovou kvalifikaci UEFA Regions Cupu.

Mužstva jednotlivých krajů v několika fázích bojují mezi sebou o právo reprezentovat Česko v evropské kvalifikaci evropského turnaje.

Právě pod vedením Trnečky nakonec Olomoucký kraj před čtyřmi lety postoupil až na závěrečný turnaj Regions Cupu do Turecka.

„Pocit z týmu, který teď tvoříme, mám velmi dobrý. Zdá se mi být silnější, než byl ten úspěšný, se kterým jsme postoupili až do Turecka. Ale až skutečné zápasy ukáží, jak na tom doopravdy jsme,“ řekl ostřílený kouč, který v minulosti zažil i prvoligová angažmá coby asistent v Sigmě Olomouc či Zbrojovce Brno.

K zápasu s Novými Sady pozval celkem osmnáct hráčů.

„Hodně nám pomohli Vasiljev a Purzitidis z Uničova, kteří na prvním srazu nebyli,“ podotkl Trnečka.

Naopak nedorazili hráči ze Šumperka, kteří měli povinnosti v klubu.

„S trenérem Opravilem jsme si to vysvětlili, měli přípravný zápas, což chápu. Bohužel jsme se nedomluvili se Šternberkem, odkud jsem chtěl Kamase, který nemá smlouvu a tudíž by přicházel v úvahu, ale znovu ho nepustili. Hlavně kvůli němu je mi to líto,“ řekl Trnečka, jenž může do svého týmu vybrat pouze hráče, kteří nikdy v kariéře neměli profesionální kontrakt.

V utkání samotném skončil první poločas nerozhodně 1:1.

„Řekl bych, že jsme byli lepší po celé utkání. V prvním poločase jsme měli minimálně čtyři vyložené šance a spoustu dalších nedohraných situací,“ hodnotil Trnečka.

Ve druhém poločase pak jeho svěřenci převahu zúročili a přidali další tři branky a to ještě Vasiljev neproměnil penaltu.

„I Nové Sady měli několik možností vstřelit gól, ale celkově si myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě,“ okomentoval kouč vítězství, na kterém se podílel dvěma brankami Petr Linet Velkých Losin, po jedné pak přidali Petr Červenka z HFK Olomouc a Jiří Kasal z Medlova.

V březnu má Trnečka v plánu pozvat si hráče ještě k jednomu společnému tréninku a rád by sehrál ke konci měsíce zápas proti Vyškovu.

V dubnu už pak čeká na výběr ostrý duel proti Brněnskému kraji, který se bude hrát v Rosicích.

„Brno bude mít určitě znovu silný tým. Má tam hodně klubů z MSFL, bývá to tradičně ten nejtěžší soupeř. Naše sestava se nám už pomalu krystalizuje. Předpokládám, že uděláme tak maximálně dvě nebo tři změny,“ dodal Trnečka.

Výběr KFS Olomouc – Nové Sady 4:1 (1:1)

Branky KFS: Linet 2, Červenka, J. Kasal.

Sestava KFS: Zmund – Rýznar, Juráš, Purzitidis, Matušík – Schlehr, Vasiljev – P. Kasal, Spurný, Bernatík – Kováč. Střídali: Zatloukal, Zimčík, Kyselák, Červenka, J. Kasal, Lasovský, Linet. Trenér: Karel Trnečka.