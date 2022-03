Narodil se poblíž Charkova, kde má dodnes rodinu, s níž je dennodenně v kontaktu. Volodymyr Krynskyj se dal na fotbal, postavil se do brány a šlo mu to skvěle. Ještě loni chytal nejvyšší ukrajinskou soutěž za Inhulets Petrove, předtím působil v Olimpiku Doněck.

Slibně rozjetá fotbalová kariéra, která by třeba jednoho dne mohla pokračovat ve slavném Šachťaru či Dynamu Kyjev, teď musí stranou.

„Byl jsem v Turecku na kempu s mým ukrajinským týmem. A v tom začala válka. Klub mi řekl, ať si hledám nové působiště, že teď ani nebudou mít peníze,“ popisuje Volodymyr Krynskyj.

Jarní část sezony tak nečekaně profesionální brankář odchytá na Moravě v divizním Přerově! Tedy až ve čtvrté nejvyšší české soutěži.

„Neměl se kam vrátit. Vyskautoval si jej Prostějov a zjistil, že má velkou kvalitu. Už ale bylo po přestupovém období, tak nám ho pro jaro vlastně půjčili. Přestupy pak sice zase díky výjimce pro Ukrajince povolili, ale už jsme se se sportovním ředitelem Prostějova Dudíkem domluvili, že nám ho tady nechá. Měli jsme vlastně štěstí,“ vysvětluje trenér 1. FC Viktorie Přerov David Rojka.

Od prvního července by se pak měl Krynskyj dle dohody stát plnohodnotným hráčem 1. SK Prostějov. „Můj kamarád na Ukrajině hrál tady v Prostějově druhou ligu. Mluvil jsem s ním a požádal ho o pomoc. Ať zkusí domluvit něco v Česku. Zvedl telefon, trvalo to den nebo dva a řekl mi, že Prostějovu se líbím, tak jsem dorazil,“ potvrdil gólman.

Čekání na manželku i bydlení

První dny ovšem byly složité. To i kvůli tomu, že Volodymyr napjatě očekával příchod své ženy z Ukrajiny do Česka. „Když začala válka, byla v Sumách. To je u hranic s Ruskem. Než se dostala do Česka, trvalo to asi čtyři dny. Cesta byla náročná, musela řešit blokády, všude byla spousta aut a podobně,“ pověděl Krynskyj.

Dalším problémem bylo pochopitelně bydlení. Zde už se brankáře ochotně ujal jeho budoucí zaměstnavatel. „Prostějov mi pomohl. Teď bydlím s ženou ve sportovním centru a hledají mi byt. Je to ale složité, protože spousta Ukrajinců přichází do Česka. Takže čekáme,“ prozradil rodák z Charkovské oblasti.

Právě nedaleko Charkova je situace nejvážnější. A Volodymyr Krynskyj tam má své nejbližší. Naštěstí jsou v pořádku a relativně i v bezpečí. „Moje rodina žije u Charkova. Je to malé městečko, kde je situace naštěstí normální, zatímco Charkov bombardují. Každý den si telefonujeme,“ prozradil fotbalista.

Na tréninku mu nejde dát gól

Z profesionální úrovně se tak nyní přeorientovává na trošku nižší „level“. Kvality má 196 centimetrů vysoký gólman nesporné. „Kluci mají kolikrát problém mu na tréninku vůbec dát gól,“ přiznává David Rojka. „Je to ale taky super kluk do party, hráči ho přijali dobře. Učí se česká slovíčka, má to i nařízeno od Prostějova. Bere to vážně, je vidět, že je to profík. A určitě to pro něj není potupa,“ věří přerovský kouč.

„Když jsem přišel do Přerova, myslel jsem si, že to možná bude bláznivé, že kvalita nebude nic extra. Ale teď vidím dobrý, přátelský a mladý tým s dobrým trenérem. Ten je neustále s hráči v kontaktu. Jsem tady šťastný,“ pousmál se Krynskij.

V posledním přípravném utkání před startem divizního jara dostal dva góly od Polanky nad Odrou. Jeho tým přesto zvítězil 3:2. „Je to něco jiného než na profesionální úrovni. Často netuším, co protivník udělá. Přihraje, nebo bude střílet,“ zavtipkoval brankář.

V sobotu jej tak čeká premiéra v českých soutěžích. V rámci divize E nastoupí v sobotu od 15 hodin na Nových Sadech.

