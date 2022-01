Zatímco hráči dresy fasovali, brankáři to měli složitější. Od počátku fotbalu na Maltě, které podle maltského muzejníka a fotbalového sběratele Kennetha Johna Formosy sahají do 19. století, brankáři měli smůlu a dresy nedostávali až do padesátých a v některých týmech dokonce do brzkých 60. let století minulého.