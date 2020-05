Mohelnice si zahraje "derby", nachystala změnu hracího času

Pandemie koronaviru snad definitivně odeznívá, vláda rozvolňuje opatření a život se pomalinku vrací do zajetých kolejí. Platí to i pro fotbalovou Mohelnici. Na jejím hřišti už zase poletuje míč a co nevidět se tam budou hrát i zápasy.

Hrající kouč Mohelnice Roman Kuba | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Začali jsme trénovat po posledním uvolnění minulé pondělí. Držíme to dvakrát týdně, dorost a muži pohromadě. Zatím je to ale jen nohejbálek a fotbálek na dvě branky. Žádné dávky,“ přibližuje Roman Kuba, mohelnický hráč, trenér i funkcionář v jedné osobě. O víkendu si to dorostenci i muži, každý ve svém zápase rozdají s nedalekými Lošticemi. „To abychom úplně nestáli. Za týden by měla být odveta,“ prozradil Kuba. Další zápasy ale přijdou až v létě. „Jedinou výjimkou je Rapotín, se kterým bychom měli hrát ve druhé polovině června. Potom budou zápasy až v červenci během letní přípravy, která by snad už měla být klasická,“ řekl Kuba. Soupeři budou také celkem obvyklí. „Domluvený máme Zábřeh, Moravskou Třebovou, Litovel. Nic neobvyklého,“ pousmál se. V kádru neočekává významné změny. Na odchodu by měl být jen dvacetiletý Vojtěch Cikryt. „Uvidíme, jak to bude, ale to je jediný hráč, o kterého bychom mohli přijít. U nás byl v podstatě z toho důvodu, že už měl vyčerpaný počet přestupů za jednu sezonu a nemohl tedy odejít. Má ambice hrát ve vyšších soutěžích, takže nejspíš u nás nebude,“ vysvětluje Kuba. Zbytek mužstva by měl zůstat stejný. „Tři noví kluci nám přijdou z dorostu, ti se normálně zapojí. Letní a zimní přípravy ale míváme teď spojené, takže by s námi byli stejně. Hráčů mám dost, tak je z čeho vybírat,“ vykládá mohelnický kouč. Právě orientace na mládež a snaha dávat příležitost odchovancům je alfou a omegou mohelnického fotbalu v posledních letech po návratu z vyšších moravských soutěží zpět do přeboru. „Je to jediná možná cesta pro budoucnost. Brzy budeme muset řešit, že nám vyjdou z dorostu další čtyři kluci, pro které budeme potřebovat místo,“ říká Kuba. „Abychom založili vlastní béčko, na to zatím ještě nemáme dostatečný počet hráčů. Buď si budu muset promluvit s některými staršími kluky, nebo mladým najít uplatnění někde v okolí. Třeba v Lošticích nebo Maletíně, aby měli stále herní vytížení,“ přemítá Kuba. Před obědem na fotbal Částečně i kvůli tomu plánovali v Mohelnici už letos na jaře revoluční změnu – čas výkopu zápasů mužů přesunuli na sobotních 10.15 dopoledne. „Hodně jsme se kryli s týmy v okolí a taky věříme, že chlap od rodiny se přijde podívat, když se doma vaří oběd. Především nám to však zapadá do ideálního formátu, že můžeme dopoledne dát prostor mladým klukům, ale v případě, že se na ně u mužů nedostane, tak může naskočit ještě právě za dorost, který bude hrávat od 13.30,“ vysvětluje důvody Roman Kuba. Jestli změna zabere se samozřejmě teprve uvidí. „Na zápasy mužů nám teď chodilo nějakých 80 diváků, tak věříme, že po změně to trochu naroste. Zkusíme to na půl roku a uvidíme,“ dodal s tím, že existenční úvahy kvůli dopadům pandemie se zatím Mohelnice nijak nedotýkají. „Město nám vyšlo vstříc a bylo nám přislíbeno, že příspěvek na činnost dostaneme v plné výši. Naším hlavním sponzorem je Poltrade, což je rodinná firma našeho předsedy, tam bychom se také neměli ničeho bát. Samozřejmě u ostatních sponzorů teprve budeme čekat, jak se jich dopady pandemie dotknou, ale věříme, že nijak zásadní to nebude,“ uzavřel Kuba.

