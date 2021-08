Čtyři zbylí účastníci domácího fotbalového poháru z Olomouckého kraje znají své soupeře pro druhé kolo. Dnešní los v Praze svedl dohromady Uničov se Sigmou Olomouc. Naopak divizní Přerov se (zatím) svého vysněného soupeře z první ligy nedočkal.

Sparta Praha - Sigma Olomouc 3:2 (1:1) Radek Látal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Los splnil přání kouči třetiligového Uničova Dušanu Žmolíkovi. „Přál bych si atraktivního soupeře, abychom nemuseli s někým válčit, ale zahráli si pěkný fotbal," prohlásil už v předstihu. "Postoupit stojí vždycky hodně sil a byla by škoda, kdybychom vypadli třeba s někým ze třetí ligy a nezkusili si zahrát proti někomu z nejvyšší soutěže. Šel bych rovnou do toho nejlepšího, co můžeme dostat," uvedl.