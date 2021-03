SOUČÁST PŘÍLOHY FOTBALOVÉ JARO 2021

Organizovaně začal hrát v Bedihošti. Byla to ale jiná doba než dnes. Cesty na zápasy autobusem? Kdepak. „Po okrese jsme jezdili na kole. Když to bylo daleko, tak nás svezlo jedno auto. Jinak neexistovalo, že by nás někdo vozil. Sedli jsme na kolo a za plného provozu jsme jeli pár kilometrů do školy,“ pokračoval Frýbort.

Svoji dlouholetou kariéru mezi dospělými nastartoval v šestnácti letech, kdy hrával za dorost v Hrubčicích a začal naskakovat i za mužské áčko. Následně prošel velké množství klubů na Prostějovsku a všude vydržel dlouhá léta. „Úspěchů, gólů a zábav jsem zažil mraky,“ vzpomíná.

Nejdůležitější pro něj byla parta. „Ta je základ. Každý do ní ze sebe musí něco přinést. Díky klukům na všechny štace vzpomínám rád,“ prozradil.

Ještě, aby ne. Po celou dobu totiž říká, že fotbal je pro něj životním stylem. Přes třicet let mu věnuje šest dní v týdnu. Dvakrát, třikrát trénink, jednou, dvakrát si šel zakopat s kamarády, v sobotu za béčko a v neděli za áčko. „Když nehrálo béčko, tak tam byl nějaký odborářský zápas nebo něco. Těch zápasů bylo,“ pátrá v paměti.

I dovolenou si podle vlastních slov plánuje tak, aby vyšla mezi sezonami a on na žádném fotbale nechyběl. „Když skončí sezona tak je čtrnáctidenní pauza a potom už začínají malé kopané a zase příprava,“ směje se a pokračuje: „Já jsem vlastně nikde nebyl. Byl jsem pořád tady na tom okresu na hřišti.“

K tomu všemu je vedle lásky ke sportu bezesporu nutná i tolerantní manželka a rodina. „Člověk na to musí trošku chytře. Nebudu říkat manželce, že jsem objednal dovolenou na polovinu června, protože skončila sezona,“ neupouštěl od svého humoru.

I v tom se podle něj doba výrazně proměnila. „Dnes už by asi nikdo to co já neabsolvoval. Maximálně za peníze. Ale že by šel někdo pětkrát týdně sám od sebe trénovat, to ne.“

Brzy čtyřiapadesátiletý původně vyhlášený forvard stále rozdává fotbalovou radost. Nastupuje v I. B třídě v dresu Pivína. A jeho tým si vede dobře. V tabulce je čtvrtý a Frýbort přetavil pět startů v jednu branku. „Kdyby bylo dost kvalitních hráčů, tak nechám hrát je, ale není. Takže když jsem zdravý, tak jdu hrát. Už je ze mě ale spíše takový univerzál od beka až po útok.“

Svou „partiu“, jak říká, si udržuje dodnes. „V zimě jsme vždycky chodili hrát sálovou ligu veteránů nad pětatřicet, kterou organizoval Fana Kocórek jako nestor těchto sálovek. Jinak se stále pravidelně scházíme. Chodí s námi i jednasedmdesátiletý Fana Piňos. Jinak je těch veteránských partií na okrese víc,“ prozradil.

Už aby se zase hrálo. „Sálový fotbal Ariston a veteráni Litrpul vždy na špici!“ zakončil Frýbort rozhovor výkřikem.

Jaroslav Frýbort

Věk: 53

Pozice: útočník (nyní univerzál)

Kariéra: Bedihošť, Hrubčice, OP Prostějov, SK Prostějov, Agrozet Prostějov, Protivanov, Plumlov, Pivín