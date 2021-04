Nejdivnější fotbalový skybox: Na Mírově "fandívali" prý i vězni z hradu

To jméno je známé napříč celou republikou, přestože zde žijí jen necelé čtyři stovky obyvatel. Mírov. Obec nedaleko Mohelnice i hrad, jehož historie sahá až do 13. století, mají kolem sebe zvláštní auru. Důvod je snadný. Je to synonymum pro nejtěžší žalář v Česku. A proslavil ho nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek, který odsud jako jeden z nemnoha v roce 2000 uprchl. I tady, zdánlivě na konci světa, se ale hrával fotbal.

Mírovský klub už v soutěžích nefiguruje pět let. Hřiště částečně využívá vězeňská stráž z nedalekého hradu ke cvičením. | Foto: Deník/Jiří Fišara

Bublající potůček odděluje fotbalové hřiště od úzké asfaltové cesty. Pěkná bíle natřená budova s výraznou cedulí Sportovní areál. K ní přilepená útulná pergola, udírna. Na první pohled typické hřiště z nejspodnějších pater široké fotbalové pyramidy. Skoro jako vystřižené ze seriálu Okresní přebor, nebo o něco syrovější kultovní filmové podívané Kožené slunce. VIDEO: Baníkovci v Olomouci mohutně fandili a slavili za plotem stadionu Přečíst článek › A nad tím vším dlí hrad. Vysoko na skále, se zamřížovanými okny natočenými právě ke hřišti. Jako nějaký skutečně bizarní skybox. „Když jsem tam hrával zamlada, tak k nám křik vězňů z hradu doléhal,“ prozradil úsměvnou historku nedávno zvolený předseda šumperského okresního svazu Vlastimil Faltýnek. S přivřenýma očima proti mezi mraky vykukujícímu slunci se tomu chce i věřit. Hubník se hlasitě rozčiloval: Neviděl jsem chuť dát gól Přečíst článek › Dnes už něco podobného nezažijete. Stačí oči zase pořádně otevřít a omrknout pořádně hrací plochu. Je v nepoužitelném stavu. Branky sice stojí na svém místě. Ze střídaček už je ale v pohotovostní poloze jen jedna. Na pravém křídle krtince, dost pravděpodobně i nálet divokých prasat z přilehlých lesů trávník zažil minimálně několik. Místní klub už totiž nefunguje pět let. Postihl ho stejný osud jako mnoho dalších po celé zemi. Prostě už se nepodařilo složit mančaft dohromady. V posledních letech existence Mírovští celkem pravidelně okupovali v nejnižší okresní soutěži poslední místa. Před ročníkem 2016/17 už se nepřihlásili. „Však to známe i odjinud. Klesající zájem o sport obecně, pracovní vytížení. Zachovat fotbal v těch nejmenších vesnicích je čím dál složitější,“ potvrzuje Faltýnek. Ví, o čem mluví - v okrese Šumperk aktuálně evidují 46 klubů, aktivních je 42. „A co bude po covidu, to zatím nikdo nedovede odhadnout,“ dodává předseda. Sigmák Beneš: Blíží se ke Klubu legend a chystá se do školy. Co bude studovat? Přečíst článek › Z trudných myšlenek o budoucnosti veškerého vesnického fotbalu vytrhnou pozorovatele výstřely. Ne, nikdo z hradu neprchá. Příslušníci vězeňské stráže se za jednou z branek cvičí ve střelbě na terče. Střelba jako střelba. Aspoň mírovské hřiště neleží úplně ladem. U jedné z postranních čar jsou překážky pro výcvik psů. K různému tréninku strážných a jejich doprovodu se využívá hřiště celkem pravidelně. O mediální pozornost ale tito pánové (vcelku logicky) nestojí. „Nezlobte se, ale tohle opravdu fotit nemůžete,“ omlouvá se jeden z příslušníků. Na poklidné rozjímání o hradu, jeho obyvatelích, minulosti a budoucnosti vesnického fotbalu i „kožených sluncích“ je třeba přijet jindy.