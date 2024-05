Krajské finále letošního ročníku McDonald's Cupu už je za námi a v mladší kategorii A obhájili své loňské vítězství borci z šumperské základní školy Sluneční. V podstatě v domácím prostředí, na Tyršově stadionu v Šumperku, totiž své soupeře z Přerova-Předmostí, Medlova, Prostějova a Zlatých Hor rozdrtili poměry 6:0, 4:1, 5:0 a 7:3. Za tři týdny tak budou moci v Hradci Králové obhajovat bronz, jehož jsou ještě stále držiteli.

McD Cup 2024 Šumperk - Skupina A - 1. místo - ZŠ Sluneční Šumperk | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme rádi, že se nám podařilo obhájit loňské prvenství a znovu pojedeme na republikové finále. Kluci si to užili moc, přece jen, je to pro ně velký svátek. Myslím si také, že jsme to zvládli celkem s přehledem a zaslouženě. Nejvíce práce jsme měli asi s Medlovem a v ostatních zápasech se nám poměrně dařilo střílet góly," říkal po konci turnaje spokojený kouč vítězů Radim Netopil a hned nato také odmítl, že by snad někdo z jeho svěřenců trpěl nějakou nervozitou: „Někteří byli spíše až moc v klidu, že jsme je museli pořádně nahecovat, aby třeba nepropadli dojmu, že to třeba půjde samo," smál se.

Jeho svěřenci zvítězili v krajském finále skupiny A i v minulém roce a na finálovém turnaji v Uherském Hradišti nakonec obsadili medailové třetí místo. Loni se pak podle Netopilových slov dostalo celému manšaftu velké pocty v podobě pozvání na šumperskou radnici.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Dostali jsme tam občerstvení a absolvovali i nějakou menší prohlídku. Uvidíme tedy, zda se to letos zopakuje. Po tom velkém turnaji jsme pak klukům zorganizovali i takové posezení a podobné to nejspíš bude i letos," popsal, jak budou probíhat případné oslavy či alespoň poděkování za vzornou reprezentaci školy i města.

Ambice máme ty nejvyšší, říká kouč ZŠ Heyrovského před finále McDonald's Cupu

Na Východě Čech tak budou tedy borci ze Sluneční obhajovat bronz. Na jaké umístění se ale cítí letos? „Ambice máme samozřejmě ty nejvyšší, ale nejsme schopni objektivně posoudit, jakou kvalitu budou mít soupeři. A hlavně, kdo tam společně s námi vlastně postoupí. Co bylo minulý rok už totiž platit vůbec nemusí," snaží se Netopil zůstávat raději nohama na zemi.

Další velikou motivací, proč se na republikové finále dostat, je taktéž místo jeho konání. Hostit ho totiž bude nová, krásná a moderní Malšovická aréna v Hradci Králové, ve které svou teprve první sezonu odehráli prvoligoví fotbalisté Hradce Králové.

FOTO: McDonald's Cup ovládl Šumperk. Jedna výhra zůstala, druhá míří do Olomouce

„Tam se těší nejenom chlapci, ale i my trenéři. Já osobně jsem tam totiž třeba ještě nebyl," směje se Radim Netopil a na závěr dodává: „A musím říct, že i minulý rok na Slovácku to pro ty kluky byl opravdu parádní zážitek. Tím, že tam bylo poměrně hodně dětí i rodičů, byly ty tribuny celkem obsazené a vypadalo to tak minimálně jako v lize."