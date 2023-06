OBRAZEM: V Jeseníku se představili bývalí ligoví hráči Baníku

Ještě než v sobotu oslavil FK Jeseník výhrou 3:1 nad Zábřehem návrat do divize, utkaly se na tamním stadionu týmy bývalých ligových hráčů Baníku Ostrava a výběr Jeseníku nad 35 let. Ten skládal trenér Petr Ševčík, který jako první v roce 2016 dovedl Jeseník do divize a v týmu měl také současného kouče vítězů krajského přeboru Libora Slámu. Jeseník se starou gardou Baníku remizoval 5:5 a po pokutových kopech zvítězil 3:0.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte