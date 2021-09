„Myslím si, že se celá akce vydařila. Bylo krásné vidět dvaadvacet bývalých spoluhráčů z dřívějších let. Za sebe bych nebyl proti, abychom z tohoto setkání udělali tradici. Bylo by fajn si vždy alespoň jednou za rok takto zahrát, zase se Sigmou nebo třeba s Baníkem,“ přeje si jedna z ikon losinského fotbalu.

V něm si to rozdal domácí tým proti Sigmě Olomouc. Hosté z Hané se nakonec mohli radovat z výhry 3:1, ale jak už to na těchto akcích bývá, o konečný výsledek tentokrát vůbec nešlo. Hlavním mottem bylo především společné setkání.

Vydatné fotbalové odpoledne si užili poslední zářijovou neděli ve Velkých Losinách. Ještě než domácí borci naskočili do derby krajského přeboru s Mohelnicí, mohli se diváci krátce po obědě vypravit na duel legend.

