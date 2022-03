Nejinak tomu bývalo také v minulosti. „Když jsem přišel do Slavie, tak jsem si na zápisné musel půjčit od našich, protože jsem v tu dobu nedostal ještě ani jednu výplatu,“ potvrdil bývalý útočník Sigmy Olomouc Radek Šindelář, kde působil na začátku devadesátých let.

Nejčastěji jsou pak v kurzu samozřejmě narozeniny. „To se u nás do kabiny nosí něco nejvíce. Většinou jde o nějaké občerstvení – chlebíčky, nebo někdo něco nachystá doma – řízky, maso, koláč. Zrovna nedávno donesl náš exsparťan Milan Kadlec Marlenku, to byla zajímavá změna,“ potvrdil hráč divizních Kozlovic Lukáš Kaďorek.

Kozlovická perla z Dakaru. Hrát třetí ligu za Kozlovice? Proč ne, říká Fall

„Následoval Tomáš Strašák, který připravil řízky, maso a nakonec moučník Míša řez. To byl moc pěkný den, je otázka co by nám k tomu řekl Bohumír Zenkl,“ dodal, jak si v Kozlovicích žijí.

U hattricku je to složitější. „Už si ani nepamatuji, kdy dal někdo tři góly, ale za to je nějaká lahvinka,“ pokračoval Kaďorek. To v Sigmě by za lahvinku alkoholu trenéři asi rádi nebyli. Tam by měl autor právě přinést nějaké to občerstvení.

Ale nebylo tomu tak vždy. „Když jsem dal hattrick za Bohemians proti Baníku Ostrava, za který tenkrát chytal Luděk Mikloško, tak jsme slavili dlouho do rána, musel jsem tam toho tehdy zaplatit hodně,“ přidal historku z přelomu osmdesátých a devadesátých let Radek Šindelář.

A v kurzu je také souboj s bývalým týmem některého hráče.

„To potom ten daný sám vypisuje, co donese za výhru,“ potvrdil Kaďorek.

Krajská fotbalová reprezentace zná nominaci, kdo se popere o postup?

Ale v době Radka Šindeláře v olomoucké kabině byste platili doslova za všechno. „Pokladník jsem byl já a Miloš Slabý a platilo se za každou věc. Hledali jsme záminky, takže to byl první trénink, první gól na tréninku, první cesta autobusem, první let a podobně,“ přiznal Šindelář a za vše se platily menší obnosy.

A potom jsou tady také větší soukromé události jako svatba. „Ty máme letos na konci jarní části sezony hned dvě, tak uvidíme, s čím kluci přijdou,“ těší se Lukáš Kaďorek.

Přidat ještě můžeme narození dítěte, za což v Sigmě musíte pozvat celý mančaft na večeři, což se vám pravděpodobně také prodraží, protože určitě nepůjde o večer strávený v restauraci z nižší cenové kategorie.