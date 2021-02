„Počítali jsme s tím, že kvůli koronaviru budeme potřebovat větší prostor, proto jsme oproti tradičnímu místu zvolili Nový Malín,“ říká dosavadní předseda OFS Šumperk Bohuslav Charvát, který mluvil i o dalších záludnostech přípravy valné hromady v těžkých časech či o naději, kterou mohou v českém fotbale právě okresní volby zažehnout.

Na rozestupy jste mysleli dopředu, s rouškami by problém být neměl, tak jak jste připraveni splnit poslední podmínku pro konání valné hromady a to je testování?

Uvidíme, jestli necháme antigenní testy udělat přímo před valnou hromadou, nebo bude stačit osvědčení o testech, které nejsou starší než pět dní, jak je to obecně platné. Čekáme teď také na odezvu z klubů. Pevně věřím, že budou ochotní přijet, aby se valná hromada někam posunula.

Kolik klubů musí dorazit, aby vše mohlo proběhnout tak, jak má?

Přijet musí nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím. Pokud by zástupci nepřijeli, tak s tím nenaděláme nic a valná hromada být nemůže. Nicméně já jsem přesvědčený, že dorazí, protože potřebujeme nový výkonný výbor zvolit s odpovídajícím mandátem.

V současnosti vedete vlastně okresní svaz sám…

Je to tak. Mandát z předchozích voleb vypršel 28. ledna a výkonný výbor pověřil mě, abychom mohli vůbec valnou hromadu svolat. Fakticky je to ale bezvládí. V zájmu všech je, abychom to vyřešili a mohli se připravit na jaro. Doufáme, že začne a že opravdu odehrajeme alespoň tu větší polovinu, která je potřebná podle pravidel ke stanovení postupů a sestupů.

Vy sám se budete ucházet o post předsedy znovu.

Fotbal mě pořád baví. Žiju jím spoustu let. Pokud kluby uznají za vhodné a zvolí mě znovu do svého čela, tak budu dělat všechno pro to, aby byly spokojené. Chtěl bych ale zdůraznit, že práce na okresním fotbalovém svazu rozhodně není jen o předsedovi, nebo o výkonném výboru. Velmi důležitá je práce v komisích, ať už je to sportovně-technická komise, disciplinárka, komise rozhodčích. Na to se často zapomíná. Ty je potřeba obsadit kvalitními lidmi a pracovat.

Budete mít protikandidáta?

Situace je taková, lhůta pro podání přihlášek pořád běží, takže se k tomu nechci a ani nemůžu vyjadřovat. Vše bude zveřejněno týden před konáním valné hromady tak, jak nám to ukládají řády.

Jaký je váš program? Jak by měl svaz pracovat?

Pracujeme pro kluby. Naším úkolem je dělat servis klubům. Musíme pro ně shánět peníze, pokud se to podaří, tak na nich nesedět a pustit je. A nejdůležitější je podpora mládeže. Tady u nás to například jsou jak příspěvky na činnost, tak třeba podpora dorosteneckých mužstev, kterým jsme přispívali na cesty na Jesenicko. Mládež je nejdůležitější. Většina reprezentantů a ligových hráčů začínala v malých okresních klubech. Když tam mládež nebude, nebudou mít ani větší oddíly odkud brát.

Ambice na kraji máte?

Na kraji ambice nemám. Nevylučuji, že kdyby mě někdo oslovil, tak bych to možná zvážil. Ale už je toho pro mě hodně. Je mi šedesát dva let a myslím si, že je to moje poslední funkční období, pokud bych byl zvolen. Musí mě už vystřídat někdo mladší.

Zástup nových kandidátů tady ale asi nikde není…

Je to funkce zdarma. I když nějaké symbolické odměny, pokud se dobře hospodaří, tady jsou. Ale dohromady nula nula nic. Je ale potřeba předat štafetu dál.

O těchto volbách se hodně mluví jako o velmi důležitých, které mohou nastartovat změny po éře bývalého místopředsedy Romana Berbra. Vidíte to také tak?

Myslím si, že je to důležité, ale spíš než na Moravě to bude důležité v Čechách. Morava Romanu Berbrovi zase tolik nepodléhala. Okres Šumperk tedy vůbec ne. My jsme podporovali na posledního předsedu FAČR Petra Fouska. Uvidíme, jak to dopadne. Šance na změny tady je. Náčelník už tam sedět nebude a neměli bychom vídat smutné obrázky, jak všichni čekají, až jedna osoba zvedne při hlasování kartičku a pak hlasují podle toho. Věřím, že se ve fotbale dožiju lepších zítřků.